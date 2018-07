Simeone: "En el Barça juega bien hasta el portero"

Partido de altura el que se disputa en el Camp Nou entre el Barça y el Atlético. El cuadro azulgrana recibe en su feudo al vigente campeón de Liga y Diego Simeone, entrenador de los rojiblancos, advierte del inmenso potencial del cuadro de Luis Enrique. El argentino no se fía del supuesto ambiente enrarecido que se vive en el seno azulgrana y destaca el fútbol que realizan los catalanes en todas sus facetas.



Y es que el Cholo no sabe con qué quedarse de su rival: "Es un equipo muy competitivo. Para mí no hay jugador en el Barça que puedas decir 'bueno, dejémosle la pelota'. Todos juegan bien. Hasta el portero juega bien. Que los resultados de la pasada temporada no fueran los deseados es circunstancia de encontrarse con otro gran equipo que fuimos nosotros, pero el ADN sigue estando, con buena presión de espaldas para no dejarte girar, una buena conexión entre líneas, con la velocidad de Neymar y de Jordi Alba... y luego con Rakiti y su visión de juego lejano y Luis Suárez".



Precisamente de ambos habló Simeone: "Suárez le da una alternativa diferente a lo que ya tenía. Sus características son diferentes a los extremos que solían jugar normalmente. Rakitic hace un recambio importante de Xavi o Iniesta., y Claudio Bravo ha dado un salto de calidad en portería".



Sobre las diferencias entre Real Madrid y Barça, el argentino es claro: "El Madrid es mucho más vertical, más allá de que en algunos momentos del partido tenga más posesión. El Barça, más allá de la presencia de Rakitic y sobre todo cuando está Neymar, es un equipo con mucha posesión y grandes individualidades en todos los sectores del campo. Manejan contragolpe, posesión, presión... mantienen los rasgos que lo llevaron al mejor lugar del mundo".



El Cholo [[LINK:INTERNO||||||alabó a Diego Godín, ]]jugador que el pasado curso anotó el tanto en el Camp Nou que le dio la Liga al Atlético: "Es uno de esos futbolistas que son muy difíciles de reemplazar por su jerarquía, por su capacidad de competencia y por su identidad. Está jugando a un nivel muy regular y eso es muy complicado para un central. Ocupa un lugar muy importante dentro del vestuario y del fútbol mundial".



Para terminar, Simeone no cierra la puerta de entrada ni de salida del Atlético: "Hay necesidades de los clubes y de los futbolistas y me centro siempre en la gente que está y que quiere estar, que le ilusiona competir con un equipo como el Atlético. Los que tengan la fuerza, la energía y el entusiamos de estar en un equipo así cuando se cierre el mercado".