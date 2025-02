Los siete maratones que ha corrido Verdeliss en siete días para ganar el World Marathon Challenge

Estefanía Unzu Ripoll, conocida popularmente como Verdeliss, ha logrado una hazaña extraordinaria al proclamarse campeona absoluta del World Marathon Challenge, un desafío que exige correr siete maratones en siete días y en siete continentes. Quién ha corrido un maratón sabe de la exigencia de la prueba y sobre todo la gran necesidad de recuperación que hay posteriormente. Eso no vale para la influencer navarra de 39 años que ha demostrado una resistencia física y mental asombrosa, completando las pruebas con tiempos más que respetables, so se tiene en cuenta lo extenso del reto.

Los siete maratones

El desafío comenzó el 31 de enero en la helada Antártida, donde Verdeliss cruzó la meta en primer lugar en la categoría femenina, con un tiempo de 3 horas, 38 minutos y 53 segundos. Desde allí, logró otras cinco victorias:

- África (Ciudad del Cabo): 3:10:14

- Australia (Perth): 3:10:30

- Asia (Dubái): 3:09:46

- Europa (Madrid): 3:11:30

- Sudamérica (Brasil): 3:12:20

En cada uno de estos continentes, Verdeliss se impuso en la categoría absoluta, superando incluso a sus rivales masculinos. Sin embargo, el reto más duro llegó en la última prueba en Miami, donde el cansancio acumulado le pasó factura.

Una última carrera al límite

El maratón de Miami, celebrado en horario nocturno, se convirtió en una verdadera batalla para Verdeliss. "He sufrido. Me he enfrentado a lo que de verdad era este reto. No podía parar de vomitar en toda la carrera. He tirado de corazón, por la gente que me apoya y por mi familia. Hay que luchar por los sueños", declaró tras cruzar la línea de meta a las 04:28 horas de Miami, 10:28 en España.

A pesar de tener que parar en varias ocasiones y de llegar 20 minutos después que su rival japonesa Totomi Bitoh, Verdeliss administró su ventaja acumulada de casi 60 minutos para asegurar el título de campeona absoluta del World Marathon Challenge.

Con esta victoria, Verdeliss no solo se consagró campeona del desafío, sino que también estableció un nuevo récord mundial femenino al dejar la marca media en 3 horas, 18 minutos y 30 segundos, superando el récord anterior de la danesa Kristina Schou, quien en 2020 logró una media de 3 horas, 25 minutos y 57 segundos.

"Hoy ha sido duro y mi mayor victoria es haberme enfrentado a esta prueba. No era tirar de piernas ni de cabeza, era pensar que me podía superar a mí misma y tirar de corazón. También por mi familia y toda la gente que está apoyándome y demostrar que los límites los ponemos nosotros", afirmó emocionada.

El desafío extremo del World Marathon Challenge

El World Marathon Challenge, creado en 2015, es considerado uno de los retos más exigentes del atletismo mundial. Los participantes deben enfrentarse a siete maratones en siete días consecutivos, viajando entre continentes en vuelos chárter y enfrentándose a climas extremos y a la fatiga física y mental.

Este desafío no solo requiere una gran preparación física, sino también una inversión considerable, con una inscripción que ronda los 45.000 euros e incluye la logística completa del evento.