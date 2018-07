El Sevilla sigue imparable y golea al Elche

El Sevilla sigue intratable en el Sánchez Pizjuán, donde ya lleva mas de un año sin perder, y se afianza en la quinta plaza tras golear por 3-0 al Elche, un rival que apretó en la segunda parte pero que no definió ante la meta local, lo que le impide dar un salto en su lucha por separarse mas del descenso.



El conjunto ilicitano llegó a Sevilla en su mejor momento de la temporada, con una derrota en las últimas cinco jornadas y con ganas de prolongar la racha con un triunfo en un estadio en el que históricamente nunca había ganado, algo que tendrá que esperar.



Además, con una victoria, daría otro importante paso para separarse de la zona de descenso, aunque su rival también estaba en un buen momento tras ganar la pasada semana en La Coruña ante el Deportivo y en Villarreal, en la ida de los octavos de final de la Liga Europa.



El conjunto que entrena Unai Emery también llegó a su estadio con la marca de acumular un año sin perder en el Sánchez Pizjuán en cualquier competición pero pronto comprobó que la formación alicantina tiene los distintos aspectos de juego claros y en el arranque del choque no se arrugó en ningún momento.



No obstante, los hispalense supieron aprovechar sus ocasiones y controlar el partido con el marcador a su favor, todo lo contrario que el Elche, que en la segunda parte estuvo cerca de poner el 2-1 pero no supo hacerlo.



Emery volvió a rotar mucho y el equipo titular tuvo varias caras que no estuvieron desde el inicio en el partido del pasado jueves en El Madrigal y una de ellas, José Antonio Reyes, cuando su equipo aún no había encontrado la manera de hacerle daño al rival, se fabricó una magnífica jugada dentro del área que el capitán del Elche, Ferrán Corominas 'Coro', paró con un penalti.



El delantero colombiano Carlos Bacca fue el encargado de transformar el penalti a los dieciocho minutos y poner por delante a su equipo, que con el 1-0 se encontró mucho mejor sobre el césped, hasta el punto de que rebasada la media hora el centrocampista argentino Éver Banega inició una jugada con un gran pase en largo, la continuó el lateral derecho Jorge Andújar 'Coke' y la culminó Bacca con el 2-0 y su decimosexto tanto en lo que va de Liga.



El Elche, que en la primera parte el mayor peligro que había creado fue en jugadas ensayadas a balón parado, inició la segunda con el mismo propósito ante un adversario que pareció especular con el resultado y que empezó a trabajar en su defensa.



Con el paso de los minutos los visitantes se hicieron definitivamente dueños de balón e hicieron trabajar mas de una vez al portero Sergio Rico y más con la presencia ya en el campo de dos hombre ofensivos que sacó su entrenador, Fran Escribá, como el caboverdiano Garry Rodrigues y Cristian Herrera.



Pese ello, a los ilicitanos se les acercó el final del partido y no supieron traducir en gol las ocasiones de las que dispusieron, todo lo contrario que el Sevilla, que sólo tuvo que aprovecharse de una contra para que el delantero francés Kevin Gameiro, tras otro pase de Banega, pusiera el 3-0 que dejó resulto del partido.