Salvo: "Estamos haciendo un esfuerzo con Gayà porque creemos que lo vale"

Amadeo Salvo, presidente ejecutivo del Valencia, se mostró convencido de que se llegará a un acuerdo para ampliar y mejorar el contrato de José Luis Gayà y destacó que hay voluntad en ambas partes para hacerlo. "Estamos haciendo un esfuerzo con Gayà porque creemos que lo vale. Ya es una realidad. Es un jugador con proyección pero es una realidad. En todas las partes hay buena voluntad y buscaremos y llegaremos a un acuerdo", señaló en una entrevista en la emisora de radio oficial del club.

Además, explicó que se ha mostrado tan firme en su postura porque "cuando te vienen desde Madrid todos los días con la misma canción, uno tiene que poner el límite y decir hasta aquí". "Gayà es un chico extraordinario, queremos que siga pero es un tema que lleva su tiempo. Él quiere seguir con nosotros y vamos a trabajar en ello", apuntó Salvo, que explicó que están inmersos en conversaciones con más jugadores.

"Dijimos que todos los que acaban contrato en 2016 íbamos a hablar con ellos para proponerles renovar el contrato. Con todos nos hemos puesto en contacto y con algunos nos hemos sentado", afirmó.

El directivo habló también del duelo que disputará el equipo el próximo domingo en el campo del Atlético de Madrid, al que podría arrebatarle la tercera plaza, aunque aseguró que suceda lo que suceda no será irreversible. "No creo que sea definitivo para nadie. Si ganamos estaremos dos puntos por arriba y si perdemos serán solo cuatro puntos. No lo veo decisivo", explicó.

"Estamos en el buen camino, con los mejores datos de todos los tiempos en la Liga y los valoraremos al final de la temporada", explicó el dirigente, que apuntó que el equipo "tiene margen de mejora, pero necesita tiempo".

Salvo analizó también las negociaciones que existen para vender los derechos de televisión de la Liga y subrayó que la competición "no va a crecer si no hay venta colectiva de derechos" y confirmó que "el Real Madrid y el Barcelona han aceptado quedarse como máximo en sus cantidades actuales". Además, el presidente dijo que "el Valencia siempre va a estar con la mayoría" pero puntualizó que no están de acuerdo en que el Gobierno haga "un real decreto" para determinar la venta.

Respecto a cómo ha cambiado el funcionamiento del club desde la venta de la mayoría accionarial del club a Peter Lim y la llegada al club de sus personas de confianza, Salvo aseguró que se encuentra más arropado que antes. "Todas las decisiones se consensúan. Estoy más cómodo que antes, porque antes a veces tenía que tomar decisiones solo, aunque informase al consejo. Siento que es realmente el funcionamiento de una empresa en el que se comparten las cosas", señaló.

"Respetan nuestras tradiciones y quieren que estemos contentos. Podían haber hecho muchos cambios pero quieren que el club siga el mismo camino que llevaban aunque con una nueva propiedad y con un funcionamiento empresarial normal", añadió.