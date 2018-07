Ron Dennis: "No veo ningún motivo para pensar que Alonso no esté en Australia"

EL PRESIDENTE DE MCLAREN, SOBRE EL ACCIDENTE DE ALONSO

El presidente ejecutivo de McLaren, Ron Dennis, ha valorado ante la prensa las circunstancias en las que tuvo lugar el [[LINK:INTERNO||||||accidente de Fernando Alonso]] en la última sesión de pruebas de Montmeló. Asegura que el asturiano se encuentra en perfecto estado de salud física pero no ha corrido en los últimos test por prescripción médica. Ha confirmado que Alonso perdió la consciencia unos segundos tras el impacto con los dos lados del cockpit y ha desmentido el rumor de que sufriera una descarga. Sobre su presencia en el GP de Australia asegura que no hay ningún motivo para que no esté.