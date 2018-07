Reyes incendia las redes sociales por un 'selfie' en el asiento del conductor de su coche

Las redes sociales han encontrado en José Antonio Reyes, jugador del Sevilla, el nuevo blanco de su ira. El futbolista ha subido a su Instagram un 'selfie' en el asiento del conductor de su coche y sin cinturón de seguridad, algo que no ha gustado a casi nadie. Ante las críticas, el andaluz se ha defendido diciendo que el vehículo estaba parado en el momento de la imagen.

José Antonio Reyes ha vuelto al podio en repercusión en las redes sociales. No, no ha sido por una jugada, un pase o un gol con el Sevilla. Ha sido más bien por un polémico 'selfie' que ha colgado en Instagram y en el que se le ve en su coche, cochazo más bien, con el volante en la mano y sin cinturón de seguridad.



Eso sí, antes de levantar todas las alarmas y de que la DGT se tiré a por él, lo cierto es que no hay pruebas de que el andaluz se encontrase conduciendo en el momento de hacerse la autofoto. Evidentemente es una imagen estática, y además se une el hecho de la gran definición del fondo de la fotografía. El jugador mismo ya ha dicho que el coche estaba parado en el momento de la foto.