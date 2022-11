Ray Zapata: "Queremos ser el tercer mejor equipo del mundo"

Ray Zapata, medallista de plata en gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio, nos atiende desde Madrid en la inauguración de las Madrid CrossFit Challenger, una de las pruebas más interesantes del crossfit que se celebran en la capital española. En esta prueba han participado los 300 mejores atletas de esta disciplina, y han repartido más de 70.000 euros en premios. Con Ray hablamos sobre toda la actualidad de la gimnasia.

Sobre sus sensaciones tras el Mundial disputado en Liverpool: “Mis sensaciones fueron muy buenas. Me salí en la primera línea y sabía que estaba fuera y fue duro para mí. Siento que tengo que seguir trabajando y mejorando, pero también me gustaría recalcar que hay gimnastas que ganan medallas olímpicas saliéndose de la pista, y yo me salgo y estoy fuera y no tengo ni oportunidad de estar en la final. Pero también estoy muy contento por la clasificación para la final de equipo, que hacía 15 años que no se conseguía. Fuimos sabiendo que podíamos hacerlo y lo conseguimos. Quedar sextos del mundo nos impulsa a seguir trabajando y a seguir mejorando. El año que viene queremos luchar por estar entre los tres mejores del mundo, es un objetivo ambicioso, pero estamos aquí para algo. Para estar entre los mejores hay que ponerse objetivos altos”

Sobre los próximos Juegos Olímpicos de París2024: “Queda muy poco tiempo y hay que prepararse. Estamos luchando por estar los terceros del mundo y estar clasificados. Tenemos muchas ganas de estar clasificados en equipo y yo en suelo. Voy a trabajar duro y tengo ya pensada una nueva configuración de ejercicio que creo que va a ser la bomba. Quiero seguir trabajando en hacer la mejor gimnasia que pueda”

Sobre el cambio que ha dado la gimnasia en España y la irrupción de nuevos talentos: “El entrenador empieza a escuchar al gimnasta, el equipo médico está mucho más pendiente, tenemos muchos más medios para cubrir nuestras necesidades, la Federación está muy implicada y nos están impulsando entre todos para que podamos conseguir los objetivos. Nosotros tenemos que trabajar para devolver todo esto en forma de resultados. Queremos seguir avanzando mucho como equipo”

Sobre cómo la paternidad ha cambiado su vida: “Ser padre me ha hecho ser mejor persona. Cada día aprendo muchísimo de mi hija”

Sobre el eco mediático tras Tokio2020: “Después de Tokio fue todo una locura. Pero cuando pasa el tiempo y llega, por ejemplo, este Mundial y ves que no te llama nadie pues te confirma que solo interesan las medallas”

Sobre la vinculación de la gimnasia y el crossfit: “Quiero promover la gimnasia, y tiene algo de parecido con el crossfit. Quiero aportar mis conocimientos al crossfit y ayudar en lo que pueda. Hay muchos movimientos del crossfit que vienen de la gimnasia”

Sobre los paralelismos entre la gimnasia y el crossfit: “Si no haces los movimientos de una manera correcta puedes lesionarte, la técnica es muy importante en la gimnasia y también en el crossfit. Hacer las cosas de cualquier forma no es el camino correcto. El crossfit es una manera de llevar a la gente hacía la gimnasia y al revés. Claro que puede ser un ejemplo para niños que quieran dedicarse a la gimnasia. Ambas cosas deben ir a la par y será bueno para ambos”