Rafa Nadal: "Si sigo así durante dos años más ya veremos que pasa"

Rafa Nadal no dudó en reconocer que, depués de su derrota en Wimbledon, no pasa por su mejor momento. El tenista manacorí no se plantea la retirada en ningún momento pero especuló con su nivel de aquí a dos años más. Además dejó claro que su motivación actualmente es recuperar el nivel de 2008 y 2010"

No piensa en la retirada

El tenista español Rafael Nadal, décima raqueta del mundo, aseguró hoy, tras caer eliminado del torneo de Wimbledon en segunda ronda, que si sigue "así durante dos años más veremos qué pasa" y descartó la retirada, algo que ni se le pasa "por la cabeza". "Voy día a día, torneo a torneo. En un tiempo veremos dónde estoy, dónde puedo estar y dónde no puedo estar. Si seguimos así durante dos años más ya veremos", dijo Nadal en la sala de prensa del All England Tennis Club de Londres.

"Cuando llegue el día en el que lo que estoy haciendo no me motive buscaré otras cosas que hacer. A día de hoy, ese no es el caso. Tengo la motivación personal de hacer algo y voy a luchar por ello", agregó el español, campeón de Wimbledon en dos ocasiones.

"Mi motivación es intentar recuperar el nivel de 2008 y 2010. Si no lo consigo no pasa nada, ya llegué a cinco finales aquí", explicó el español, que hoy se despidió del All England Tennis Club tras caer con el alemán Dustin Brown, 102 del mundo, por 7-5, 3-6, 6-4 y 6-4 en dos horas y 34 minutos.

"Cada derrota se asimila de forma diferente. Hoy es un día triste, complicado. No estaré contento durante un par de días, pero después descansaré y luego volverán las ganas de trabajar", dijo.

Después de su triunfo en Roland Garros en 2014, Nadal acumula cuatro Grand Slam consecutivos sin sobrepasar la barrera de cuartos de final (no compitió en el Abierto de Estados Unidos del año pasado).

Desde su triunfo en 2010 y su final en 2011 sobre la hierba de Londres, Nadal, ganador de 14 'grandes", no ha conseguido superar la cuarta ronda, cayendo en segunda fase en 2012, en primera en 2013 y en cuarta ronda el pasado año.

"En 2012 y 2013 no era competitivo, tenía problemas en las rodillas. El año pasado, sin embargo, me encontraba bien, pero competí y perdí. Mi motivación es intentar encontrar ese nivel de 2008 y 2010", aseguró.

"Voy a todos los torneos con la motivación correcta y trabajando bien. Me preparé bien para Wimbledon, ya que jugué en Stuttgart y en Queens y llegué a Londres con bastante tiempo. Pero así es el deporte, hay momentos buenos y malos. La vida continúa y mi carrera también", afirmó.

El español, décimo en el ránking mundial de la ATP, cree que sus discretos resultados en las últimas campañas se deben "a un cúmulo de circunstancias" e indicó que todavía "debe mejorar mucho" su juego.

"Es todo un cúmulo de circunstancias. La principal es que vengo de una situación complicada de lesiones. A esa se le ha unido el hecho de perder partidos que debería haber ganado. Todavía he de mejorar mucho mi juego", concluyó Rafa, que no desveló si participará en el ATP 500 de Hamburgo (27 julio-1 agosto), sobre tierra batida.