Carles Puyol anuncia una comparecencia no prevista ante los medios esta tarde

El capitán barcelonista Carles Puyol ha convocado esta tarde (16:00 horas) a los medios de comunicación, una comparecencia no prevista de antemano y en la que no admitirá preguntas, en la que podría hacer un anuncio sobre su futuro inmediato.



Puyol, que el próximo mes cumplirá 36 años, tiene contrato hasta 2016. Según se ha confirmado desde el club, no se tratará de una rueda de prensa, sino de una comparecencia sin preguntas.



Todo apunta a que el central podría anunciar su retirada del Barcelona al término de la temporada y la posibilidad de continuar su carrera deportiva en un campeonato con menor exigencia.