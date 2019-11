Piqué, optimista con la participación de Messi en Balaídos

El jugador del FC Barcelona Gerard Piqué se ha mostrado optimista respecto a que su compañero Leo Messi pueda jugar el domingo en Vigo, pese a las molestias que arrastra en su pie derecho que le han impedido jugar con Argentina, si bien ha comentado que deberán esperar a la revisión médica.



"En cuanto a Leo, soy optimista y he estado hablando con él, creo que podrá jugar en Balaídos. Al final será cómo se sienta esta semana, los doctores lo valorarán. Por las sensaciones que tengo, espero que esté allí y sabe la importancia que tiene en el equipo, a poco que pueda va a estar", aseguró en rueda de prensa.

"Este mes no ganaremos ningún título, pero podemos perder dos"

Y es que Messi, por esa importancia que recalcó el central, será clave en el difícil mes de abril que se les viene encima. "Vendrán partidos muy duros, con la 'Champions' por medio. Será muy duro y tendremos que estar a un alto nivel para lograr el objetivo, que son los títulos. Tenemos equipo, hemos ido a mejor, 'in crescendo', y hace que la confianza la tengamos bastante elevada. Pero el año pasado estábamos como ahora, y sabemos cómo acabó. Tenemos esa experiencia y hay que mejorar", advirtió.



"Este mes no ganaremos ningún título, pero podemos perder dos. Sabemos que los cuartos de 'Champions' son vitales para el club, el año pasado no pudimos hacerle y este año tenemos una gran oportunidad para hacerlo. En la Liga el Madrid estará ahí. Habrá que darlo todo porque firmaría ya mismo estar en 'semis' y seguir a cuatro puntos del Madrid", se sinceró Piqué.



Además, aseguró que el equipo sigue con la misma filosofía pero con "muchas variantes".



"Con los tres 'pepinos' que tenemos delante, les suministramos más balones porque sabes que muchas veces acabará en gol. Pero ningún equipo ha tenido más posesión u ocasiones que nosotros, seguimos dominando y siendo los amos del partido. ¿Que la posesión es más rápida y llegamos más rápido atrás? Sí, pero seguimos controlando los partidos, que es lo más importante", comentó sobre el estilo de juego de esta temporada.



Eso sí, a nivel personal aseguró sentirse muy bien.



"Siento a nivel personal que estoy muy bien, con mucha confianza y me siento rápido. No soy quién para valorar si estoy o no en la élite, pero sí noto que ayudo al equipo, que va bien y así se resaltan los jugadores. Tenemos que ganar títulos, sin ellos no servirá de nada el trabajo hecho. Tenemos que seguir en esta línea, al final sacaremos conclusiones", manifestó.



"A veces en el campo notas que puedes con todo, y ahora estoy con mucha confianza, que es vital para un jugador. Si no, la desconfianza hace que por mucho talento que tengas no lo puedas desplegar. Cuando dudas hace que te tires atrás, que no vayas a todas, son cosas que a un jugador le puede pasar en todos los deportes. Ahora estoy muy bien, pero si el equipo no gana nada, queda en nada", ahondó en este sentido.



Preguntado por cómo les afectará de cara a la próxima temporada el no poder fichar, por la sanción de la FIFA, le restó importancia.



"No podremos incorporar pero sí fichar. Es un 'hándicap' que tendremos este verano, tendremos que utilizar otras maniobras para convencer a los jugadores para que vengan, el Barça es un club en el que muchos quieren jugar", se sinceró.



Piqué manda un recado al Real Madrid por la final de Copa

Después de que finalmente [[LINK:INTERNO||||||el Camp Nou sea la sede de la Copa del Rey]] que disputarán el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao, Piqué aseguró que el club azulgrana "estaría encantado" de ceder su estadio al Real Madrid en una eventual final.



El internacional español, que ha admitido que la plantilla azulgrana quería disputar la final en el Santiago Bernabéu, no entiende que existan clubes que no presten su estadio para albergar un partido de estas características.



"En el Camp Nou también va a ser una gran final, pero queríamos el Bernabéu para que fuera un estadio neutro. No entiendo que los equipos no cedan su estadio. Al revés, el Barça estaría encantado de ceder el Camp Nou al Real Madrid", ha asegurado.



Asimismo, al ser preguntado por una eventual pitada al himno español en la final del próximo 30 de mayo, el central azulgrana ha señalado que "es respetable que cada uno dé su opinión, pero siempre desde el respeto" y ha puntualizado que "es imposible" controlar a 90.000 personas.