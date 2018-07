Piqué sobre el gesto de Cristiano: "Lo ha hecho más de una vez y no lo sancionaron, no creo que lo hagan ahora"

El defensa barcelonista Gerard Piqué no cree que el madridista Cristiano Ronaldo vaya a ser sancionado por los gestos que hizo después de reclamar un penalti ante el Rayo Vallecano y ha recordado que "no es la primera vez" que el portugués hace ese gesto. Se refiere el defensa barcelonista a un gesto con la mano que se puede interpretar como si el árbitro hubiera escamoteado un penalti antes de la jugada que dio origen al 0-1 en Vallecas. En todo caso, Piqué entiende la reacción del madridista. "Él lo cree así y lo expresa de esta forma; pero si lo sancionan o no, no es mi problema... Estás en caliente, es un gesto que ya ha hecho más de una vez y tampoco lo sancionaron entonces y no creo que lo hagan ahora", ha dicho.

Durante un acto a beneficio del Institut Guttmann, Piqué, que estrenaba el cargo como embajador de la Fundación Laureus, ha comentado que el Barça se debe plantear ir "partido a partido" y recuerda que mantiene las opciones en todas las competiciones. "Vamos a por las tres", ha dicho. "Siempre tienes ganas de ganar todos los títulos, pero si llegamos a la final de la Champions nos quedarán catorce partidos", ha comentado el central azulgrana. Admite Piqué que conseguir el triplete es "muy difícil" y ha recordado que en la historia del Barça solo se ha conseguido en una ocasión.

"El equipo está en buena forma, lo hemos demostrado durante toda la temporada y en estos últimos partidos más. Tenemos unos días buenos y otros no tanto, pero quedan pocos partidos y a estas alturas lo más importante es ganar", ha insistido. Se ha referido al duro calendario del mes de abril -Sevilla, Paris Saint Germain, Valencia, Espanyol- y considera que en estas próximas semanas no se pueden ganar títulos, pero sí perderlos. "Podemos caer eliminados en la Champions o perder el liderato. Hay que ir partido a partido y, si acabamos bien el mes de abril, querrá decir que estamos en las semifinales de la Champions y seguimos arriba en la Liga", ha argumentado.