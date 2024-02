Del octógono a Moncloa: Pedro Sánchez recibirá al luchador Ilia Topuria este martes

El luchador hispanogeorgiano Ilia Topuria puso las artes marciales mixtas (MMA) en el foco de los medios de comunicación españoles hace una semana, después de su colosal triunfo frente al luchador Alexander Volkanovski en California. Topuria noqueó al luchadro australiano en el segundo asalto de la final del Campeonato Mundial de Peso Pluma del Ultimate Fighting Championship (UFC), obteniendo un triunfo sin precedentes para el MMA español.

"Me dolió, pero no tengo rencor"

Topuria se trajo el cinturón de campeón de California hasta casa, y atendió a los medios en el Hotel Villa Magna de Madrid, donde lanzó un dardo dirigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Al aterrizar he pensado que por qué tenía que pasar donde los extranjeros, y por qué no he tenido la felicitación del líder de nuestro país. Me dolió, pero no tengo rencor", declaró el luchador, que no cuenta con la nacionalidad española, a pesar de residir en Alicante desde los 15 años.

Sin embargo, una semana después del combate que ha terminado de consolidar a Topuria como uno de los grandes nombres en el mundo de las artes marciales, el Palacio de la Moncloa recibirá al luchador este martes, a las 11:15 horas de la mañana, tal y como informa EFE.

El regalo de Topuria a Ayuso y Almeida

Antes de verse con el presidente del país, Topuria ha sido recibido este lunes por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y por la presidenta autonómica Isabel Díaz Ayuso. Ambos mandatarios han recibido de parte de Topuria un obsequio muy especial: las guantillas con las que el luchador preparó su decisivo combate contra el australiano Volkanovski.

Reconocimiento en el Bernabéu

Esta semana, Topuria ha sido objeto de varios homenajes: el pasado domingo, el luchador se dio un baño de masas al realizar el saque de honor del partido Real Madrid - Sevilla que tuvo lugar en el estadio Santiago Bernabéu. Con anterioridad, Topuria ha manifestado su intención de organizar en el estadio del Real Madrid el primer combate de la UFC en España, presionando a la federación estadounidense para organizar un evento de MMA en esta sede durante 2024.

El pasado viernes, el campeón de la categoría Peso Pluma fue también homenajeado en el Consejo Superior de Deportes (CSD) y en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de la ciudad de Madrid. Topuria, conocido por el sobrenombre de 'El Matador', figura como número 5 del ranking de la UFC, y a lo largo de los 15 combates que ha protagonizado en este torneo estadounidense se ha mantenido invicto.