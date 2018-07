Neymar y Messi quieren más fiesta azulgrana ante el Levante en el Camp Nou

Con la derrota del Real Madrid ante el Atlético y la victoria del Barcelona frente al Athletic, la pasada jornada fue provechosa para los chicos de Luis Enrique. Eso sí, de nada vale el avance que han dado con respecto a los madridistas si llega el Levante al Camp Nou y da la campanada. Contra eso, los números, pues los granotas nunca han sumado en el feudo azulgrana. Y más difícil será que lo consigan esta temporada viendo cómo está el Barça en este tramo de competición.



Al igual que la caída blanca ante el Atleti en la primera vuelta de la Liga BBVA, la que sufrió el cuadro catalán ante la Real en Anoeta fue el comienzo del cambio. Después de la derrota, y de toda la crisis interna con los supuestos malos rollos entre Luis Enrique y buena parte de la plantilla, los mismos que cayeron en San Sebastián no paran de ganar, de golear y de convencer. Los mismos jugadores son, pero lo cierto es que parecen otros.



Incluso el estilo de juego, que parecía innegociable hace unos meses, parece otro diferente. El toque sigue, pero el contragolpe está más presente que nunca en el juego de este Barcelona de Luis Enrique. No son pocos los encuentros que han ganado y los goles que han marcado tirando de velocidad y del pase largo para los tres de arriba, que se están aprovechando de esa rapidez para sacar a relucir su ya de por sí sobrada calidad. Que se lo digan a la pareja Neymar-Messi...



La pareja feliz

Están que se salen. Los dos. Su buen rollo fuera del césped se está demostrando en el verde, y tal es así que el brasileño vive el mejor momento desde que viste la elástica del Barcelona. Confiado, feliz, integrado, sin presión... Se ve que disfruta, y cuando él disfruta sus compañeros también lo hacen. Y si él se lo pasa en grande y Messi también, el Barça se convierte en una máquina casi letal e imparable. Quién iba a pensar, viendo al 10 ante la Real, que estaría tal y como está ahora tan solo un mes después.



Pero sí, ahí está. Este Messi sí es, o sí parece que es, Messi. No sólo marca goles, algo que nunca ha dejado de hacer, sino que interviene en el juego colectivo de sus compañeros. Este Messi participa y sonríe, a pesar de las arcadas que de vez en cuando le dan, y es el Messi que corre cuando tiene la pelota en el pie, cuando la tiene pegada al pie, haciendo complicado o casi imposible que el contrario le robe el cuero. Ante el Athletic dio una lección; ante el Levante busca repetir ante su afición.



Misión casi imposible para el Levante

Aún sin Iniesta en cancha, los granotas van a tener muy complicada la gesta de sacar algo positivo de este feudo. La llegada de Lucas Alcaraz no ha sido un revulsivo total ni una pastilla de resultados, y ahí siguen, inmersos en la pelea por evitar el descenso y ahora mismo en puestos de caída a los 'infiernos' de la Segunda división. No parece ser el Camp Nou el más propicio lugar para dar la vuelta a la tortilla, pero un golpe sobre la mesa ante todo un Barça y en un estadio como ese es el mejor subidón de moral posible.



Está por ver lo que pasará al término de los 90 minutos, pero a priori y tal y como están las cartas colocadas en la mesa el Barcelona es favorito absoluto para llevarse la victoria y para seguir el acoso al Real Madrid en la lucha por el título. A pesar de la 'supercrisis' que vivieron hace un mes, el Barça está más vivo que nunca tanto en la Liga BBVA como en la Copa del Rey, sin olvidarnos de una Champions que regresa en breve y en la que tienen un duro partido ante el Manchester City. El triplete aún es posible...