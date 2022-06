Entrevista a Nerea Martí, piloto de automovilismo

Nerea Martí empieza a hacerse un hueco destacado en el automovilismo. Con tan solo 20 años, la joven piloto valenciana lleva una meteórica carrera en el mundo de las cuatro ruedas, ha logrado el apoyo de una marca como BMW para competir en resistencia y lo combina compitiendo en las W Series o lo que es lo mismo, la llamada F1 femenina. Aspira a ganar las W Series, hacer un gran papel en resistencia y por qué no, llegar algún día a la F1 o a la FE.

- ¿Cuándo empezó en este deporte?

Mi padre y mi tío llevan la gerencia de un Karting en Albalat y una tarde me subí a uno cuando tenía nueve años y hasta el día de hoy. Empecé a competir a los trece años, pero era un deporte muy caro y mi familia no se podía permitir financiar una temporada completa. Afortunadamente logramos encontrar a alguien que confiara en nosotros y competir en condiciones.

- Como usted dice, este deporte necesita de patrocinadores que confíen y apuesten por alguien con talento.

Hay que trabajar mucho, conseguir buenos resultados y moverse muy bien para conseguir contactos y lograr que apuesten por ti. De momento estamos aquí, pero hay que seguir en el día a día y lograr los objetivos que nos marcamos cada temporada.

- En el año 2017 llegó a la Fórmula de Campeones y logró ser Campeona Junior.

Era la primera vez que entraba en un equipo profesional y fue un año muy bonito ya hasta ese momento contaba con mi padre como mecánico y luego con cuatro amigos que nos ayudaban en todo lo que podían. Pasé de un equipo familiar a uno profesional y la verdad es que fue un año de grandes cambios y en el que aprendimos mucho. Ese año me proclamé Campeona Junior, siendo la primera piloto que ganaba ese título.

- A partir de ahí su carrera fue meteórica.

Después estuve en el equipo Praga Motorsport, con el que logré el Subcampeonato de las Series Rotax en 2018 y logré dominar en la categoría sénior, ganando seis de las diez carreras y por primera vez logré que una mujer ganara dos años seguidos el campeonato en dos categorías distintas.

- Un paso muy importante para usted fue formar parte como piloto becada en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva del Motor.

Fue clave en mi carrera. El centro está en Cheste y compaginaba los entrenos con los estudios. Tenía una agenda muy completa ya que estábamos de 8 a 10 y de 16 a 18 todos los días y entrenábamos el apartado físico, mental y con el simulador. Al principio cuesta un poco pero cuando tienes un objetivo claro y sabes que tu único objetivo es ser piloto profesional, te vas acostumbrando enseguida a la rutina y es algo que llevas con normalidad.

- En el año 2019 le llegó la oportunidad de competir en la Fórmula 4

Surgió la oportunidad en el último momento y la verdad es que no estaba preparada ya que sólo había realizado un entrenamiento, pero era una ocasión única de dar el salto. El cambio del karting a los fórmulas es muy grande y me costó mucho al principio, pero poco a poco fuimos mejorando y prueba de ello es que en la última prueba en Barcelona hice cuarta en la cronometrada, un gran resultado teniendo en cuenta el gran nivel que había. Ese año finalicé como la segunda fémina y me sirvió mucho para prepararme para las W Series

- Las W Series está considerada como la F1 femenina y era un sueño hecho realidad, pero la pandemia paralizó todo

Fue muy duro ya que no sabíamos si se podría seguir compitiendo y aparte de eso, lo que podría pasar con el futuro de nuestras vidas en general, pero poco a poco fuimos viendo opciones de seguir compitiendo y lo hicimos en las eSport, terminando cuarta al final. Además, pude centrarme más en finalizar mis estudios de Bachillerato y prepararme bien física y mentalmente para la temporada 2021.

- Después de las dudas con la pandemia, finalmente está en las W Series y en el Campeonato de España de Resistencia con BMW

En el 2021 volvimos a ser piloto oficial de las W Series, logrando buenos resultados, con un podio en Hungaroring y terminando cuarta en la clasificación final. Este año combino las W Series con el Campeonato de España de Resistencia con BMW. Este campeonato me da mucha visibilidad y BMW me da todo su apoyo, por lo que estoy muy contenta de combinar ambas categorías. En las W Series logré una pole y un podio en Miami y espero seguir mejorando y lograr más podios durante este año.

- ¿Cómo ve el nivel del automovilismo femenino en España?

En España hay cada vez más mujeres compitiendo, el nivel es cada vez mayor y eso es bueno para el deporte en general. Esperemos que poco a poco siga aumentando el número de mujeres en el deporte del motor y tengamos más facilidades.

- Este fin de semana compite con el BMW en Motorland

Es un circuito que me gusta mucho y espero hacerlo muy bien. Es un circuito que conozco bien ya que hemos rodado con el BMW en varias ocasiones y estoy muy motivada por llegar a lo más alto del podio.

- ¿Sueña con la Fórmula 1?

Estoy muy motivada y mi objetivo es ser piloto profesional y ganarme la vida con este mundo. Mi ilusión es llegar lo más arriba posible y para ellos es muy importante hacerlo bien. Está claro que sueño con llegar a la Fórmula 1, pero vamos paso a paso y antes hay varios escalafones que hay que ir pasando y hacerlo muy bien.