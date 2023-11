Sito Pons: "El nuevo reto en MotoGP me genera ilusión"

Todos recordamos los duelos de Sito Pons y Joan Garriga a finales de los años ochenta, en la etapa en la que el motociclismo español empezaba a dominar también en categorías superiores. Una vez que Sito terminó su etapa como piloto, logrando dos títulos en 250cc en 1988 y 1989 y compitiendo posteriormente en 500cc, pasó a ser director de equipo, logrando ser Campeón del Mundo con Pol Espargaró en Moto2. En el Circuito Ricardo Tormo de Cheste finaliza su etapa como Director del Team Pons y está enfocado en su nueva etapa en el equipo satélite de Aprilia en MotoGP.

Imagen de Sito Pons | Óscar Langa

Quiero decirle en primer lugar que desde que salió la noticia de que esta sería la última temporada con el equipo de Moto2, tenía muchas ganas de esta entrevista ya que mis inicios como aficionado al motociclismo fueron con sus dos campeonatos y los duelos con Joan Garriga

Ha llovido bastante desde entonces (risas). Era un momento totalmente diferente ya que las carreras de motos apenas existían en España. Por aquel entonces corrían Ángel Nieto, al que no sabía quién era, lo que demuestra el nulo conocimiento que tenía de este deporte ya que no salía ni por la televisión. Yo estudiaba arquitectura y empecé a correr porque me gustaban las motos y una vez me dijeron que hacían unas pruebas en Calafat de la Copa Streaker y del Criterium Solo Moto. Fui allí, disfruté mucho y gané la primera carrera, para después ganar la copa Streaker. Y a partir de ahí ya me pensé en dedicarme más en serio en esto, me presenté en Scirocco y conocí a Antonio Cobas y a Manuel Burillo, llegando a un acuerdo y es a partir de ahí cuando comenzó la andadura.

Los primeros viajes con tan pocos medios no serían fáciles

En el año 1980 fuimos a entrenar a Paul Ricard y allí había pilotos del Mundial entrenando. Cuando vimos que éramos tan rápidos como los que habían allí fue cuando dijimos que podíamos hacerlo bien y ya con una furgoneta nos fuimos a la primera carrera a Spa Francorchamps, con problemas con las inscripciones ya que nunca habíamos conseguido resultados. Fue un periplo muy complicado pero al final en Bélgica acabé séptimo y conseguimos los primeros puntos, por lo que a partir de ahí fue algo más fácil. A partir de ahí las motos empezaron a ser más conocidas y los resultados empezaron a ser buenos.

En la segunda parte de los años 80 fue cuando el motociclismo se consolidó definitivamente en España

Entre 1980 y 1985 hicimos con Scirocco y con Cobas, ganando mi primera carrera en el Jarama, delante del Rey y luego me contrataron en Suzuki, y después ya fiché con Honda oficial, entrando la marca japonesa en España ya que antes no era posible al no estar en el mercado común. Una cosa muy importante fue la construcción del Circuito de Jerez, inaugurado en 1986 y ya en el 1987 se celebró la primera prueba del Mundial allí y por si fuera poco, entraron patrocinadores importantes, como en mi caso Campsa y logramos el campeonato de 250cc en dos ocasiones.

Una persona clave en su vida fue Antonio Cobas.

Fue una persona con una pasión, unos conocimientos y una visión de lo que era la moto a unos niveles muy superiores a la mayoría. Era un adelantado en sus tiempos ya que fue el primer ingeniero que diseñó un chasis monocasco de aluminio en la moto. Diseñó el chasis Cobas con nosotros en un taller en un séptimo piso en Esplugas. Allí se diseñó, se soldó y se hizo un chasis que cambió la historia del motociclismo. Falleció en el 2003 y fue una pena debido a que ahora hubiera disfrutado mucho en Moto2 ya que hubiera hecho su propio chasis.

Usted logró cambiar la historia del motociclismo español ya que teníamos tradición de ganar en las categorías inferiores, pero nunca se había logrado un Mundial de 250 cc.

Después de Santi Herrero fui el siguiente piloto que fui al Mundial de 250 cc. y en el año 1984 ya lo podía haber ganado si no me hubiera caído en alguna ocasión. En el 86 quedamos segundos y en el 87 terceros con los mismos puntos que el segundo. Finalmente, lo logramos en el 88 y 89. Esos años fue donde el motociclismo definitivamente en España dio un salto tremendo ya que la repercusión en los medios empezó a ser mucho mayor.

Después dio el salto a la categoría de 500 cc.

Tuvimos que pelearnos mucho con Honda ya que querían que continuara ganando un año más en 250 cc. Tuve que hacer un viaje a Japón y me pegué tres días discutiendo con ellos, pero finalmente logramos subir de categoría. Por aquel entonces las motos eran muy diferentes a las de ahora ya que no tenían la electrónica de hoy en día y eran mucho más bruscas. Empezamos muy bien pero luego tuve un accidente muy grave y se complicaron las cosas.

Una vez terminada su carrera como piloto, comenzó su etapa como director de equipo, con pilotos como Álex Crivillé que luego se convirtió en el primer piloto español en lograr el título en la máxima categoría.

¡Exacto! Nuestro objetivo fue lograr lo que yo no pude hacer como piloto y entendimos que Álex Crivillé era un piloto con un gran talento y podía lograrlo. Prueba de ello es que con nosotros logramos bastantes podios y victorias, preparándolo lo suficiente para que luego HRC en las filas del equipo oficial lograra ser Campeón del Mundo.

Después hubo cambios importantes al entrar los cuatro tiempos y por falta de patrocinadores el equipo tuvo de desaparecer.

Fue una pena pero por la pérdida de nuestro patrocinador principal tuvimos que abandonar. Teníamos una estructura muy buena y prueba de ello es que logramos un año el título de equipos, algo muy poco usual ya que los equipos oficiales casi siempre ganan. Estuvimos fuera pocos años, para volver luego a la categoría intermedia, logrando ganar la última carrera de 250 cc ya que luego vino Moto2. Después logramos el título Mundial de pilotos con Pol Espargaró, además de muchas carreras a lo largo de estos años. En general estamos contentos de cómo ha ido durante esta etapa.

El campeonato ha cambiado mucho durante todos estos años.

Ahora han cambiado mucho las cosas, con circuitos mucho más modernos y las motos han pasado de los dos a cuatro tiempos, primero fue en la máxima categoría, pasando de los 500 cc a la MotoGP, luego fue de 250 cc. a Moto2 y luego ya de 125 cc. a Moto3.

Fue también un visionario al elegir el chasis Kalex, que es el más utilizado hoy en día.

Por aquel entonces había varias opciones de diferentes fábricas que estaban desarrollando chasis con motivo del cambio de reglamento. Ya no estaba con nosotros Antonio Cobas y fuimos Santi Mulero y yo, recorriendo varias factorías y finalmente llegamos a un acuerdo con Kalex como único equipo. Con el tiempo se ha visto que era la mejor opción y la verdad es que estamos muy contentos con aquella elección.

Siempre ha tenido a Santi Mulero en su equipo, como piloto y como director.

Ha sido toda una vida juntos. Ya éramos amigos y ha sido una persona que me ha acompañado siempre, logrando ser Campeones del Mundo en varias ocasiones. Creo que Santi Mulero ha sido una de las personas que más ha enseñado a muchos mecánicos del campeonato y que luego han estado en diferentes equipos.

¿A qué se debe que la decisión de hace unos meses de dejar el equipo de Moto2?

Decidí parar ya que entendía que después de tantos años estaba un poco cansado y que habíamos dado todo lo que teníamos que dar. Está claro también que ahora mismo en las categorías inferiores es complicado conseguir buenos patrocinadores y también tengo una edad en la que no tienes las mismas energías que cuando eres más joven. Era el momento de intentar estar de otra manera.

Y fue entonces cuando le llegó la propuesta del equipo de MotoGP

En el momento de que dejé el equipo salió la opción de colaborar con el equipo malayo de MotoGP. Es cierto que ahora nos encontramos con la situación de que el equipo tiene unos problemas y espero ayudar a solucionarlos y estar en una estructura estable. Ellos tienen la intención de continuar.

¿Sigue teniendo ilusión por seguir en el campeonato?

Si es un proyecto como este en MotoGP, que me genere ilusión, por supuesto. De momento yo no tengo conocimiento oficial de que este equipo vaya a desaparecer, por lo que si al final todo se aclara y todo va como tiene que ir, me gustaría seguir en MotoGP.

¿Cómo ve el campeonato de MotoGP ahora mismo?

Creo que el campeonato está bien, aunque hay cosas que deberían cambiar y que no son sencillas. Una de ellas es la difusión del campeonato ya que todos sabemos que las audiencias en España por ejemplo han bajado mucho si lo comparamos con los datos de antes. Luego creo que habría que bajar un poco la potencia de las motos, limitando el consumo de las mismas. Por otro lado, las motos con la electrónica y con unos circuitos más seguros hace que los pilotos se caigan menos, pero aun así creo que habría que bajar un poco la potencia. Luego 22 citas con 44 carreras posiblemente sean demasiadas.

Sea como sea, esperamos verlo por el paddock durante muchos años más.

Por cuestión de edad, muchos no serán, pero trataremos de estar de la mejor manera posible.