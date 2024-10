Sergio Gadea: "El Aspar Team cuenta con todo para formar a grandes Campeones del Mundo"

Si repasamos las estadísticas y vemos 15 títulos mundiales, 10 subcampeonatos, 164 victorias y 434 podios, no cabe duda de que por Méritos, el Aspar Team es uno de los equipos más grandes de la historia del Mundial de MotoGP. Pero para llegar a esas cifras, Jorge Martínez “Aspar” tiene muy claro que hace falta una gran estructura detrás, un gran personal detrás y mucha paciencia a la hora de formar a jóvenes promesas. Sergio Gadea es, junto a Nico Terol la persona que se encarga de gestionar el Aspar Team Junior y gracias al gran trabajo realizado, pudieron formar a pilotos de la talla de David Alonso, reciente Campeón del Mundo de Moto3.

- Lo primero de todo darle la enhorabuena por el título de David Alonso en el Mundial de Moto3 ya que, para ser Campeón del Mundo, antes pasó por el Mundial Jr.

Así es y quizás esta es la parte más difícil ya que hay mucho trabajo realizado antes de llegar al Mundial de Moto3. Tienes que formarles, ayudarles mucho y sobre todo hay una formación como persona durante varios años. Hay que decir que en este caso, David es un caso especial ya que venía de caso muy educado, con unos valores por parte de sus padres extraordinarios y eso ha facilitado mucho las cosas. Estamos hablando de un piloto con un don especial encima de la moto, pero que va acompañado de una capacidad de trabajo como pocos y gracias a todo esto ha sido Campeón del Mundo este año, pero también anteriormente Campeón de la Red Bull Rookies Cup.

- ¿Cómo se puede ver a los once años el talento de un piloto?

Es parte de nuestro trabajo ver jóvenes pilotos con proyección y en este caso Nico pudo ver en David un chaval con mucho talento y educación. En parte no lo tuvo complicado ya que se parecen mucho los dos, incluso a veces los provoco diciendo que hacen gestos similares y se ríen. Luego también vimos que tenía un entorno que no generaba problemas y eso para nosotros es muy importante. Una cosa que tenemos muy claro es que el entorno que pueda tener un piloto para este deporte afecta mucho desde nuestro punto de vista, para bien y para mal. Nico vio a una joven promesa que te pregunta, que escucha, con muchas ganas de aprender y eso fue clave.

- Puedo asegurar que en los años que llevo en el Mundial de MotoGP es de los pilotos más educados que he visto en el paddock

Es el más educado, simpático, siempre con una sonrisa en la boca y con unas ganas de aprender que nunca deja de sorprenderte. Y si te fijas en los padres, ni han ido a Japón ya que dicen que ellos en un box no deben molestar. Creo sin lugar a dudas que David Alonso y su familia es un ejemplo a seguir, de los que cualquier que quieran dedicarse a este deporte deben fijarse. Es, por decirlo de alguna manera, un copia y pega para cualquier joven promesa.

- Si David Alonso es un ejemplo a seguir, ¿podemos decir lo mismo del Aspar Team?

Creo que Jorge Martínez “Aspar” está haciendo mucho por este deporte y podemos decir que ahora mismo tenemos todo para formar a una joven promesa y llevarlo al Mundial. Desde que es muy pequeño podemos llegar a ser Campeones del Mundo de Moto2, lo cual es mucho. Tenemos una escalera en el que poco a poco se van subiendo peldaños y hay que tener en cuenta que para que todo salga bien, en más de una ocasión hay que invertir más de diez años para conseguir que un piloto sea Campeón del Mundo, por lo que hace falta mucho trabajo y tener mucha paciencia.

- ¿Qué importancia tiene el complejo que el Aspar Team inauguró hace escasos meses?

Tiene mucha importancia ya que allí se va poder trabajar desde cero y poco a poco ir subiendo a jóvenes pilotos. Vivimos en una zona donde la moto tiene mucha importancia y gracias a personas como Ricardo Tormo y luego entre otros Aspar, hoy en día tenemos las instalaciones que tenemos.

- ¿Cuántas estructuras tienen hoy en día?

Comenzamos desde la Aspar Team Ksb, y luego ya se va subiendo en varias categorías, hasta acabar en la European Talent Cup, el Junior GP y el Mundial de Moto3 y Moto2, aunque el año que viene van a cambiar categorías y vamos a ver cómo queda todo.

- ¿Piensa que hoy en día el principal problema son los costes?

Esto es un deporte muy caro y muchas veces pilotos con mucho talento no pueden llegar arriba por falta de presupuesto. A mí como expiloto y padre me preocupa bastante y desde mi punto de vista la solución es que deberíamos tener campeonatos de formación que no costaran tanto dinero. Creo va a haber cambios, pero la realidad hoy en día es que este deporte es muy caro y sin ayudas es inviable. Hoy en día me consta que hay gente que se quejan de que los equipos piden mucho dinero para que sus hijos corran, pero la realidad es que los equipos tienen ese coste y no podemos hacer otra cosa debido a la falta de patrocinadores.

- ¿Después de tanto tiempo seguís con la misma ambición por las victorias?

La verdad es que si y prueba de ello es que este año tenemos un mundial más en nuestro historial. Hemos tenido temporadas en la que hemos ganado en la Talent, en la Junior GP y en el Mundial de Moto3, por lo que estamos muy satisfechos.

- La pasión que tiene Aspar es difícil de igualar

Yo en mi vida, puedo decir que la única persona que he conocido con la misma pasión por la moto es Ángel Nieto, y lo digo con criterio ya que en persona pude pasar bastantes momentos con Ángel. Con esto, creo que está todo dicho sobre Jorge.