Quinto triunfo de Márquez, Lorenzo recorta once puntos a Rossi

La segunda plaza de Jorge Lorenzo le permite recortar hasta once puntos la desventaja respecto al italiano Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), en la pelea por el título mundial de 2015.Rossi sólo pudo acabar en esta ocasión cuarto al verse superado en la misma recta de meta por su compatriota Andrea Iannone (Ducati Desmosedici GP15), pero se mantiene al frente de la provisional del mundial con 296 puntos, por los 285 con que cuenta Lorenzo.

El italiano Andrea Iannone, merced a la velocidad de su Ducati Desmosedici GP15 consiguió sorprender tanto a Jorge Lorenzo como a Marc Márquez en el momento de la salida, aunque enseguida se puso al frente de la carrera el piloto de Yamaha, en tanto que su compañero de equipo y líder del mundial, Valentino Rossi, ganaba dos posiciones.

Una vez más en la recta de meta Iannone volvió a desplegar todo el potencia de su Ducati para situarse primero, por delante de Lorenzo y ya con el piloto de Repsol Honda en la tercera posición, aunque por momento llegó a ser cuarto al verse superado por su propio compañero de equipo, Dani Pedrosa.

Todos los pilotos de cabeza buscaron la colocación en las vueltas iniciales, en las que se pudo ver claramente que la velocidad punta de las Ducati podía jugar una baza determinante, como también la experiencia de Valentino Rossi, quien en apenas una vuelta, de la tercera a la cuarta, pasó del sexto al cuarto puesto, doblegando a Dani Pedrosa y al británico Cal Crutchlow (Honda RC 213 V).Delante, Jorge Lorenzo intentó superar cuanto antes, después de la recta de meta, a Andrea Iannone, para conseguir los metros de ventaja suficientes como para que no le volviese a superar por velocidad y lo logró en la quinta vuelta, en la que Marc Márquez se puso tras su rebufo mientras que Rossi superaba a Iannone y poco después hacía lo mismo con Marc Márquez.

En apenas cinco vueltas Rossi había pasado de la séptima a la segunda posición, pero el piloto de Repsol Honda no estaba dispuesto a dejarse superar tan fácilmente y entabló una enconada lucha con Rossi a la que también se sumó Iannone, que como primer resultado tuvo un incremento de la ventaja de Lorenzo al frente de la carrera. Lorenzo acumuló 1,4 segundos en el séptimo giro mientras que Márquez e Iannone relegaban la cuarta plaza a Rossi, que tenía por detrás tanto a Pedrosa como a Cructhlow.

Pero una vuelta más tarde tanto el piloto de Repsol Honda como el de Yamaha había superado al de Ducati con sendos récords del circuito para recortar hasta 1,1 segundos la ventaja de Lorenzo y con diecinueve vueltas todavía por delante nada estaba decidido. En el noveno giro la ventaja de Jorge Lorenzo era de escasamente nueve décimas de segundo y con Márquez esforzándose por cerrar todos los huecos a Rossi, con Iannone, Pedrosa, Crutchlow y Viñales unos metros más atrás y Aleix Espargaró (Suzuki GSX-RR) rodando en una solitaria octava posición, por delante de un trío que encabezaba su hermano Pol (Yamaha YZR M 1), junto a su compañero de equipo el inglés Bradley Smith y el segundo piloto de Ducati, Andrea Dovizioso.

Esa diferencia llegó a estar en escasamente medio segundo, pero las constantes escaramuzas y adelantamientos en el trío perseguidor (Márquez, Rossi e Iannone), propició que Jorge Lorenzo se volviese a poner por encima del segundo (1,2) en el duodécimo giro, aunque Marc Márquez sacó a relucir todo el potencial exhibido durante los entrenamientos para dejar descolgados a sus rivales de turno y marcharse a ritmo de récord de vuelta rápida (vuelta 14) a por el piloto de Yamaha.

Pero en el decimosexto giro la ventaja de Lorenzo había desaparecido y la Repsol Honda de Márque estaba literalmente pegada al rebufo de la Yamaha, en tanto que Andrea Iannone superaba por enésima vez a Valentino Rossi. Dos vueltas más tarde, en el decimoctavo giro, Marc Márquez superó claramente a Jorge Lorenzo para ponerse por primera vez líder de la carrera mientras que Andrea Iannone volvía a engancharse por detrás con ellos y Rossi no perdía la oportunidad de seguir su rebufo, todo estaba prácticamente igual que al principio.

En la vigésimo primera vuelta Jorge Lorenzo tomó nuevamente la iniciativa y se puso líder, con Andrea Iannone desplazando a la tercera posición a Márquez y Rossi esperando su oportunidad desde el cuarto puesto. Pero la carrera no estaba ni mucho menos decidida y fue en el último giro cuando Marc Márquez superó tanto a Rossi como a Iannone para alcanzar de manera magistral a Jorge Lorenzo y superarlo a escasas curvas del final, mientras Rossi no podía con Iannone. El segundo piloto de la escuadra Repsol Honda, Dani Pedrosa, acabó en la quinta posición, con Maverick Viñales a continuación, Pol Espargaró, octavo y Aleix Espargaró detrás de él y Álvaro Bautista nuevamente en los puntos al manillar de su Aprilia RS-GP, con la que hizo una carrera muy regular y casi siempre en esas posiciones, no así para Héctor Barberá (Ducsati Desmosedici GP14) que tuvo que conformarse con el decimosexto puesto.