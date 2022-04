Pablo Nieto: "Es un honor estar al frente del legado de Valentino"

Ángel Nieto abrió las puertas a que el motociclismo fuera reconocido en España como un gran deporte y Valentino Rossi ha sido sin lugar a dudas la persona que más aficionados de los cinco continentes ha sabido captar en la historia de este deporte. Por cosas del destino, Pablo Nieto y Valentino Rossi unieron sus esfuerzos hace varios años y desde esta temporada Gelete Nieto se ha subido a un proyecto deportivo que pretende seguir aumentando el legado conseguido.

- ¿Qué siente cuando llega este Gran Premio y ve al entrar el busto de su padre?

Es un Gran Premio muy especial, emotivo y que intento disfrutar al máximo. Además, después de dos años muy duros por la pandemia parece que volvemos a tener una vida más o menos normal, por lo que esperamos ver las gradas llenas y disfrutar de las carreras.

- ¿Por qué Jerez es tan especial?

Creo que le hemos robado el título de la catedral a Assen. Ahora mismo es el icono de motoGP y todo el mundo quiere venir aquí a ver las carreras. El ambiente que se crea entre Nieto y Peluqui tiene una magia que no se ve en ningún lado.

- ¿Es cierto que el piloto llega a sentir la afición en esa zona?

Yo es en el único circuito en que he notado el apoyo de la afición de esa manera. Cuando sales de la curva anterior a Nieto y de repente ves todo el estadio lleno de gente notas como si estuvieras en un campo de fútbol y realmente llegas a escuchar su apoyo. Como piloto es algo increíble que te pone los pelos de punta.

- Por cuestión del destino, los Nieto y Rossi unieron sus caminos

Lo conocí en el año 1997. Yo estaba corriendo para Aprilia en ese momento haciendo el Europeo y Valentino hacía el Mundial. Aprilia presentaba un scooter en Madrid y enseguida hicimos buena relación. Nos hicimos amigos y coincidimos en Ibiza, lugar donde él también se compró una casa que todavía tiene y en muchas ocasiones pasamos muy buenos momentos allí. La verdad es que estoy encantado y súper orgulloso que este en medio de gente como Ángel Nieto y Valentino Rossi.

- ¿Cuándo surgió la ocasión de trabajar con él?

En el año 2014 estaba con Calvo y el año anterior ganamos el Mundial de Moto3 con Maverick Viñales. El equipo de Rossi estaba recién formado y querían cambiar de Team Manager y me llamaron. La verdad es que no me lo pensé ya que era una estructura nueva con mucha ilusión y pude aportar la experiencia que tenía en ese momento y con el paso de los años hemos ido creciendo y haciendo grandes cosas, como el Mundial de Moto2 con Pecco Bagnaia y creando

una estructura en MotoGP. Hemos hecho las cosas bastante bien y el esfuerzo tiene su recompensa.

- Valentino Rossi tiene un círculo de confianza muy reducido y que usted esté al frente de su estructura confirma que aparte de la amistad, ha realizado un gran trabajo

Para mí es un honor formar parte de la estructura de Valentino Rossi, tengo 41 años y el año que viene haré 25 años en el campeonato e intento hacer mi trabajo lo mejor posible. Puedo asegurar que no hay un día que me levante que no aprenda algo nuevo y hay que ser humilde y tener los pies en el suelo ya que esto es una competición en la que todo el mundo quiere ganar y el que no se esfuerza no consigue sus objetivos.

- Conseguir un campeonato después de lo que cuesta dirigir una estructura tiene que ser algo muy grande

Cuando cosechas lo que estás buscando después de tanto esfuerzo te da una satisfacción increíble. Como Team Manager es algo muy bonito, muy duro ya que a lo largo de una carrera deportiva se pasa por momentos complicados ya que la competencia es tremenda. Al final solo gana un piloto y cuando consigues un campeonato es algo inigualable, casi más que cuando ganas una carrera como piloto.

- Conversando con el Vicepresidente del Fan Club de Valentino Flavio Fratessi, comentó que Rossi cuenta con unos noventa trabajadores a su cargo

Puede que incluso más. Hay que tener en cuenta que ahora tiene tres equipos, uno en MotoGP y dos en Moto2 y esta semana para cenar en un restaurante estábamos sobre 40 personas y eso que faltaba bastante gente. Si contamos todos estaremos en torno a los 60 trabajadores en lo deportivo y si sumamos todo lo demás, pensando en lo que tiene en Tavullia, superamos los 100.

¿Qué tal está Valentino en su nueva etapa de padre?

Está muy ilusionado con la niña, como cualquier padre y contento de cómo están yendo las cosas en el equipo. Le resultó un poco extraño en Portugal estar y no competir, pero lo disfrutó de otra manera. Su etapa como corredor en MotoGP terminó y ahora está disfrutando de todo lo que ha conseguido y tiene en marcha, compitiendo en coches, con sus equipos y con su familia.

¿Cuántas llamadas le hace durante una semana de Gran Premio?

Tenemos un grupo de trabajo en el chat en el que hablamos todos los días tres o cuatro veces, después de cada entreno siempre trata de estar al día de todo lo que ha sucedido y si tiene alguna duda siempre le gusta estar informado, pero tengo que destacar que es un gran jefe ya que confía mucho en el trabajo del equipo.

¿Qué expectativas tienen para este año en los diferentes equipos?

En Moto2 Celestino está trabajando muy bien ya que tiene un sistema de trabajo que pensamos funciona en esa categoría, que es ir solo e ir cogiendo ritmo. Es cierto que los viernes y sábados le vemos un pelín más atrás de lo normal, pero es debido a que él trabaja mucho para la carrera y ahora Vietti cuenta con 34 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, aunque el campeonato acaba de empezar y todavía falta mucho y en dos carreras se puede recortar considerablemente ya que hay equipos con pilotos muy buenos y no hay que bajar la guardia. Luego está mi hermano al frente de la otra estructura nueva y está haciendo un gran trabajo con el equipo Yamaha de cara a coger jóvenes corredores y que cojan experiencia. En MotoGP es el primer año del equipo al cien por cien VR46 en el cual tenemos poca experiencia pero con muchas ganas de seguir mejorando

¿Firmaría en el futuro un título en MotoGP y su hermano en Moto2?

Ojalá, y así repartimos un poco los éxitos (risas)

La alianza Nieto Rossi está más fuerte que nunca

De momento si y espero que siga.