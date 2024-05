Pablo Nieto: "Estamos ante el mejor Mundial de MotoGP de los últimos años"

- Ya han pasado cinco carreras y llegamos a la sexta y segunda cita en España

Lo que estamos viendo es que cada año el nivel es mayor en todos los sentidos. El nivel de las motos es mayor, la profesionalidad de los equipos es mayor y el nivel de los pilotos hoy en día es muy alto. Esto hace que de cara al espectador el campeonato sea más bonito. En cuanto a nosotros estamos teniendo algunos altibajos, pensando que el año pasado hicimos una temporada casi perfecta, aunque después de cinco carreras vemos que la línea que estamos llevando es ascendente y que aun hay margen de mejora

- Lo que está claro es que de momento el campeonato está siendo espectacular

Estamos viendo carreras muy bonitas, con Ktm y Aprilia a un nivel altísimo, aunque pienso que Ducati todavía tiene la moto más equilibrada de la parrilla. Después están las marcas japonesas que es cierto que no están pasando por un buen momento, pero a pesar de eso ahora hay en la lucha igual diez o doce motos por ganar y hace que tengamos carreras espectaculares.

- La situación de las marcas japonesas hace que no se plantee dejar Ducati, a pesar de la relación tan especial que tiene Valentino Rossi con Yamaha

Ahora no están en un buen momento, pero Yamaha es una marca que ha demostrado su potencial a lo largo de su historia y estoy convencido que van a llegar. Yamaha y Honda tienen un historial increíble y serán capaces de volver a luchar por las victorias. De momento también es una realidad que estamos muy bien con Ducati.

- Hasta el cambio de reglamento todavía faltan dos años y medio. Es mucho tiempo

Todavía falta mucho, pero es cierto que si quieres tener una moto competitiva en el futuro tienes que empezar a trabajar ahora o de lo contrario te quedarás atrás. Una moto no se hace en un mes y no hay duda de que todas las marcas están ya mirando en el 2027, aunque no hay que olvidar este año y los dos siguientes.

- ¿Tienen claro en qué puntos hay que mejorar para lo que queda de campeonato?

Se puede mejorar en todos los aspectos y lo puedo resumir en que aun no estamos al cien por cien con esta moto ya que es algo más complicada que la del año pasado. Es una moto con menos margen y si llegas a estar dentro de ese margen, la verdad es que funciona muy bien, pero como te salgas de ese margen, la moto es más complicada que la del año pasado.

- No hay que olvidar que el mercado de pilotos del año que viene no va a tardar en resolverse y la clave va a estar en qué piloto acompañará a Bagnaia en el equipo oficial.

- Una vez que se vaya resolviendo las cosas de arriba, se irá ya cuadrando el resto. Lo que está claro es que una vez decidan quién será el compañero de Bagnaia, a partir de ahí veremos como se va resolviendo todo.

- Valentino lo está haciendo muy bien con los coches.

El jefe lo está haciendo muy bien con las cuatro ruedas. En Misano hizo un carrerón, es un circuito que lo conoce muy bien y además estamos hablando de Valentino Rossi, con un talento innato increíble.

- Rino Salucci dijo que había unas cuarenta mil personas en las gradas y que sin Valentino igual asistían mil personas a una carrera similar.

No estuve ese fin de semana allí pero he visto fotos y videos y me han dicho que nunca había estado Misano tan lleno en una carrera de coches. Es el fenómeno Valentino y nadie ha sido capaz de captar tantos aficionados como Rossi. Con decirte que cuando viene a visitarnos a un Gran Premio sin duda es el protagonista y tenemos que reforzar la seguridad en los accesos al box ya que todo el mundo quiere ver a Valentino.

- ¿Cree que el campeonato seguirá creciendo después de que una compañía como Liberty Media entre en MotoGP?

Cuando Valentino se retiró sin duda el campeonato lo notó, pero ahora con el cambio generacional y las buenas carreras que estamos viendo ultimamente ha supuesto que de nuevo el campeonato tenga más afluencia de público. No cabe duda de que Carmelo Ezpeleta y todo el equipo ha realizado a lo largo de todos estos años un trabajo espectacular y ahora con la entrada de Liberty Media, después de lo que estamos viendo con las gradas llenas en la Fórmula 1, ayudará a que el campeonato siga creciendo, manteniendo la esencia de las motos. Somos hermanos, pero cada uno tiene que seguir su camino y nutrirse de lo bueno de cada uno.

- ¿Sigues hablando todos los días con Ángel Nieto?

Cada día hablo con mi padre y reflexiono sobre muchas cosas. Sin duda estaría muy contento de cómo está el campeonato ahora mismo. El lucho mucho por el motociclismo, puso como se suele decir la primera piedra para que el mundial tuviera la repercusión que se merecía en España y ahora estaría muy feiz

- Ángel Nieto puso una piedra muy grande que aun dura

Grande o pequeña, pero la puso y ahora vemos que España cuenta con grandes Campeones y Mundo y sin mi padre no hubiera sido posible, o al menos hubiera sido mucho más difícil.