Marion Grosjean, emocionada tras el impactante accidente del piloto: "Gracias a nuestros hijos que le salvaron del incendio"

La mujer del piloto Romain Grosjean, Marion Grosjean, publicó una emocionante carta en sus redes sociales tras el escalofriante accidente del piloto, que podría haberle costado la vida. El piloto francés impactó a 221 kilómetros/hora contra el muro de la curva 3 en el Gran Premio de Baréin y su coche se incendió rápidamente. Grosjean salió a pie de su coche tras casi 30 segundo entre las llamas, saliendo con vida de uno de los accidentes más aparatosos de la Fórmula 1 de los últimos años.

Los expertos aseguran que este accidente, hace apenas unos años, habría supuesto la muerte del piloto. Entre las razones que explican que se haya salvado, está el sistema de seguridad, el Halo, incorporado en 2018 por la FIA (Federación Internacional del Automóvil), y que consiste en un sistema de seguridad de tres barras flexibles de titanio ubicadas delante y sobre la cabeza del conductor, que protege la cabeza del piloto. También el traje ignífugo del piloto, de Alpinestars, que supera altas temperaturas durante 35 segundos.

LA MUJER DE GROSJEAN, AGRADECIDA POR LOS MILAGROS

"Obviamente, no dormí anoche.Y para ser honesta, no estoy seguro de qué escribirle. Solo sé que está bien hacerlo. Escribir siempre me ha ayudado", confiesa Marion Grosjean, mujer del piloto y periodista, en el principio de la carta que ha publicado en Instagram. Agradecida porque los hechos se hayan desenvuelto favorablemente para su marido, Grosjean ha querido agradecer a sus hijos, "un escudo de amor" que ayudarán a su padre a salir de las llamas. "Las palabras no salen fácilmente hoy", admite la periodista, que asume que su marido se reiría al leer esto, a él precisamente que es a "quien más" ha escrito, porque sabe "lo habladora que es". "Tampoco sabía qué foto publicar, ¿qué imagen guardar de ayer? ¿la de las llamas? ¿la de su brazo extendido que sujetan sus salvadores? ¿Los restos de su coche? Puse esta, porque ambos llevamos la misma camiseta del título de GP2 con la que todavía duermo a veces... hubiera preferido que tuviera la palabra "superhéroe" en lugar de "campeón"; si es necesario, la cambiaremos...", escribe.

"Gracias a los hombres del coche médico, gracias a la familia de Jules Bianchi; a su padre Philippe, en quien sigo pensando. Al propio Jules", ha escrito Marion Grosjean, recordando al piloto fallecido en 2015 en un accidente, y que puso en la diana la necesidad de actualizar las medidas de seguridad de la F1. A Kevin Magnussen por sus palabras. A los equipos de Canal + por su delicadeza... Gracias a nuestros hijos que lo sacaron del incendio. Gracias a su coraje, su implacabilidad, su fuerza, su amor, su entrenamiento físico que probablemente también lo mantuvo con vida (Kim, Dan, les amo, chicos)", concluye Grojean sus agradecimientos, que teme haberse olvidado de alguien. "No se necesitó un milagro, se necesitaron varios ayer", termina.