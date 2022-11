Marcus Cooper: "Me ha sorprendido el ambiente que hay en un Mundial de MotoGP"

Parecen deportes muy diferentes pero la realidad es que tienen aspectos parecidos. El español residente en Mallorca Marcus Cooper tiene en su haber dos medallas olímpicas en piragüismo y a falta de dos años para la cita en Paris ha visitado el Circuito Ricardo Tormo en Cheste, para disfrutar de las carreras y conocer en profundidad todo lo que rodea al circo de las dos ruedas.

- Es la primera vez que viene a un Gran Premio de MotoGP

Sabía que me lo iba a pasar bien pero no esperaba que esto fuera tan espectacular. Mi primera experiencia aquí en España, en una ciudad tan maravillosa como es Valencia ha sido increíble. El ambiente es inmejorable, con las gradas llenas, con una motivación por parte de pilotos, equipos, prensa y aficionados que me ha impresionado. Además, he visto un nivel de competitividad que me recuerda a mi deporte, aunque sea totalmente distinto, por lo que me he sentido como en casa.

- ¿Qué es lo que más le ha sorprendido?

La tremenda infraestructura que hay en el paddock ya que es increíble que en tan poco tiempo monten y desmonten todo esto. Es como una ciudad ambulante, en el que se hacen muchos negocios y se disfruta mucho del ambiente, incluida la fiesta. A lo largo del fin de semana puedes disfrutar de muchos ambientes y la gente lo disfruta mucho. Además, estoy muy contento ya que dos pilotos mallorquines han sido Campeones del Mundo.

- Mucha gente no sabe la cantidad de contactos y negocios que se hacen en un paddock

Te das cuenta que no es solo un deporte en sí, que hay también negocios, muchos contactos con los que poder hacer cosas interesantes, por lo que aparte del deporte, es sin duda un centro de negocios. Luego que vengan tantos espectadores sin duda para la zona le influye de manera positiva.

- Ha tenido ocasión de conocer a campeones como Marc Márquez e Izan Guevara entre otros

He tenido ocasión de hablar con grandes campeones y otros pilotos que aspiran a serlo, compartiendo ideas y formas de entrenar. Por lo que veo hay cosas muy parecidas al piragüismo y otras que son muy diferentes que me ha llamado la atención, por lo que es muy interesante conocer la preparación en otras disciplinas.

Marcus Cooper con Marc Márquez | Óscar Langa

- Ha tenido la ocasión también la ocasión de conocer la moto de Marc Márquez y hablar con sus ingenieros

Estar en el box del Repsol Honda ha sido sin duda un privilegio y conocer a los ingenieros y hablar sobre cosas técnicas ha sido sin duda muy enriquecedor. Hay cosas que son parecidas en temas de ingeniería ya que damos mucha importancia a cuidar hasta el más mínimo detalle. Me ha llamado mucho la atención cuando me dicen que en cada circuito las condiciones son diferentes, incluso en el mismo circuito de un año para otro ya que las condiciones de la pista o la meteorología es diferente y eso afecta al comportamiento de la moto. Nosotros también notamos diferencias con la densidad el agua, sin hace más frío o calor, si es agua dulce o salada, etc. En definitiva, aspectos que hay que tenerlos muy en cuenta para alcanzar el máximo nivel.

- ¿La preparación física es muy diferente?

El deporte del piragüismo requiere mucha fuerza y resistencia, aunque también tiene técnica. En las motos está claro que requiere una parte física, los pilotos hacen otro tipo de ejercicios y tienen un mayor componente técnico.

- Hablando de la técnica, seguro le habrá sorprendido que los pilotos sean capaz de dar vueltas en la misma décima

Es algo increíble lo que son capaces de hacer. En la suma de todos los factores son personas que consiguen prácticamente la perfección ya que son capaces de junto a la técnica conseguir dar muchas vueltas con un tiempo similar.

Marcus Cooper con el logo de MotoGP | Óscar Langa

- ¿Qué le hizo practicar el piragüismo?

Empecé con doce años, aunque previamente había comenzado practicando baloncesto y luego el fútbol, pero no consiguieron motivarme. Fue comenzar con el piragüismo y engancharme inmediatamente. Fue como un amor a primera vista ya que es un deporte que cumple con todos mis gustos, muy exigente y dentro de un mundo natural y acuático. Además, se me dio bien desde el principio en las primeras competiciones y eso hizo que no hubiera vuelta atrás.

- Los resultados en sus primeras competiciones fueron sorprendentes

Me apunté a los doce años y a los quince ya forme parte del equipo nacional en la categoría junior y fui capaz de ser Campeón del Mundo en el 2011, por lo que la progresión fue muy buena y rápida. Después ya seguí y logré estar en la absoluta y fue además en año de juegos olímpicos, por lo que todo vino muy de cara.

- En los juegos olímpicos de Brasil se confirmó que este deporte era para usted

En Rio de Janeiro en 2016 logramos el oro en K-1 mil metros, siendo el menos favorito, pero salió todo muy bien. Luego cambié rápido de categoría y formé parte del K-4 500 metros ya que considero que es realmente mi favorita y al entrar como modalidad olímpica hizo que pudiera competir en Tokio y logré una medalla de plata, por lo que estoy muy contento. Ahora ya estamos pensando en los siguientes juegos.

- El estar en unos juegos olímpicos para un deportista debe ser lo máximo

Estar como participante en unos juegos olímpicos es lo máximo para un deportista. Estás con los mejores deportistas del mundo, que llevan años preparándose para luchar por las medallas y en deportes que tienen una mayor notoriedad en esas fechas es algo muy bonito. El nivel de exigencia es máximo, compartes con los deportistas muchas cosas y la ciudad que organiza unos juegos se transforma entera para que los deportistas y aficionados estén lo mejor posible. Es como estar en el Olimpo nunca mejor dicho.

- ¿Cuál es su plan de preparación para los próximos juegos?

Aunque mi residencia esté en Mallorca, paso temporadas en Madrid y en Asturias. Recuerdo que mi objetivo era siempre conseguir una medalla olímpica y retirarme, pero como conseguí la primera a la edad de 21 años, mi pensamiento cambio ya que quiero seguir ganando y mi reto principal es luchar por dos medallas en los mismos juegos olímpicos. Hasta el momento he conseguido una en cada uno y voy a hacer todo lo posible por conseguir dos, aunque faltan todavía dos años y el plan es para el 2023 es que España logre clasificarse en el campeonato del mundo en el mes de agosto luego ser muy meticuloso y perfeccionista para llegar a esa fecha muy bien preparado

- Por cierto a falta de confirmación oficial podemos decir que usted sería el abanderado de los juegos olímpicos en París

Aunque eso no es seguro ya que se decide ese mismo año por votación, por resultados olímpicos debería ser el abanderado en París ya que soy el siguiente deportista masculino por resultados, descartando los que ya han sido, por lo que sería lo máximo. Si hago un repaso de deportistas que la han llevado, hablamos Paul Gasol, Rafa Nadal, Mireia Belmonte o David Cal entre otros, por lo que puedo asegurar que no hay mayor honor que ser abanderado de tu país en unos juegos olímpicos.

- ¿Podríamos decir que después de su primer Gran Premio irá a los juegos olímpicos a todo gas?

A todo gas y a por París 2024.