Marc Márquez: "El objetivo más importante era volver a disfrutar"

Tras pasar más de una década siendo piloto de Honda y lograr un palmarés de ocho títulos mundiales, sufrir una grave lesión y tener un futuro incierto ante si, Marc Márquez dio un golpe de timón en 2023 para someterse a una definitiva intervención que finiquitase su rehabilitación física, dejando ese mismo año Honda para firmar un acuerdo por una única temporada con el equipo independiente Ducati Gresini MotoGP.

Marc se alineaba así en parrilla al comienzo de la campaña 2024 al manillar de una Desmosedici GP23 con la que afrontaría el desafío de recuperarse completamente y volver a ser competitivo con la montura de un fabricante distinto. Lo que vino a continuación es historia universal del motociclismo de velocidad, ya que el piloto del 93 ha demostrado estar preparado para volver a lo más alto del podio, tal como certifican sus victorias en los GG.PP. de Aragón, San Marino y Australia, así como su triunfo en la carrera Sprint de MotorLand.

Los deportistas de élite están habituados a las situaciones difíciles, aunque lo que ha superado Marc Márquez en los últimos cinco años terminará siendo con seguridad objeto de estudio. El de Cervera no sucumbió en ningún momento a la liberación que hubiera supuesto abandonar y el premio a semejante demostración de coraje comenzará a disfrutarlo cuando inicie la temporada 2025 en plena forma sobre la Desmosedici GP25 de fábrica.

P. Acabas de estrenarte como piloto oficial de Ducati, pero antes de abordar este nuevo capítulo, quisiéramos ahondar en la campaña que acabas de terminar. Parece que se hayan materializado completamente las expectativas que tenías hace ahora un año… ¿Qué has aprendido de la temporada 2024?

R: La temporada 2024 ha sido muy importante para mi carrera deportiva porque venía de cuatro años con muchas lesiones y con el tiempo eso te hacía dudar de tu potencial, de si realmente seguía siendo competitivo y estar al máximo nivel. Ha sido una temporada en la que nos habíamos marcado unos objetivos ambiciosos teniendo en cuenta de dónde veníamos y de esta forma hemos intentado conseguirlos pasito a pasito. Marcamos objetivos realistas como podía ser un top 5, un podio en la Sprint Race, luego un podio en la carrera principal y después buscar la victoria. Los hemos ido consiguiendo todos, incluyendo el más importante, que era volver a disfrutar, volver a sentir las mariposas en el estómago todos los fines de semana.

P. En los últimos años, hemos visto cómo las lesiones han condicionado tu trayectoria. Sin embargo, tras la última intervención en el brazo derecho, parece que las cosas también han ido bastante bien en ese sentido. ¿Crees que has recuperado completamente tu antigua forma física? ¿Dónde estás ahora mismo respecto a 2019?

R: Mi estado físico es bueno. Al mismo tiempo, es verdad, y se lo puedes preguntar a cualquier médico, que después de lesiones graves es difícil llegar al mismo nivel, pero el cuerpo es sabio y recuerda, pero también se adapta, así que es ahí donde toca trabajar un poco más incluso que antes, intentar focalizar en los puntos débiles que me han dejado las lesiones y, a partir de ahí, intentar rendir al máximo para estar listo desde la pretemporada. Una de las cosas más importantes en 2024 era no sufrir lesiones, aunque estas llegan cuando uno menos se lo espera, pero era fundamental para tener esa constancia, esa buena inercia y dar ese salto físico que también me ha venido bien. Este invierno lo tenemos para eso, para reforzar los puntos débiles y empezar la temporada 2025 al máximo nivel.

P. En tu primer contacto con la Ducati Desmosedici GP 25 el pasado lunes sumaste casi medio centenar de vueltas con un mejor registro de 1’39.454, frente al 1’38.798 que lograste en la Q2 del sábado anterior sobre la GP23. ¿Qué nos puedes contar sobre tus sensaciones sobre cada una de las motos?

R: Ese primer test con el equipo oficial en el Circuit de Catalunya fue una primera toma de contacto en la que tienes que conocer gente nueva e intentar adaptarte al equipo, pero al mismo tiempo era un test muy importante porque era de un solo día y había que marcar un poco las directrices sobre adónde tiene que ir la nueva moto. Lo importante para los técnicos es que tanto Pecco [Bagnaia] como yo hemos marcado las mismas directrices, teníamos las mismas sensaciones en los puntos fuertes en la GP25 y en los mismos puntos débiles respecto a la 2024 que también probamos. Es cierto que respecto a la 2023 hay un salto que tenemos que averiguar cómo es en los distintos circuitos, pero teniendo siempre en mente 2025 para, como equipo Ducati, dar un paso más.

P. Con este último test termina la actividad para los fabricantes sin concesiones, caso de Ducati. ¿Cómo van a ser estos meses para ti hasta que comience la pretemporada en el mes de febrero?

R: Los meses de descanso se pueden hacer cortos y largos, depende de cómo lo plantee uno, pero es importante recuperarse de la temporada, sobre todo de esta última parte con la gira asiática, y dar un pequeño descanso al cuerpo. Aunque, mentalmente, cuando acabas bien, no lo necesitas porque seguirías entrenando, también va bien bajar un poquito las revoluciones y darle ese descanso al cuerpo para que recupere, pero ya mirando de reojo esas primeras semanas de febrero, que es cuando empezamos en Malasia y después la temporada en Tailandia. Cuando te plantas en febrero, ya estás prácticamente en noviembre porque la temporada viene muy seguida, así que hay que descansar, pasar las navidades con la familia y los amigos y buscar un sitio de vacaciones que, más que ser bonito, te ayude a desconectar. A partir de enero, ya sí que entras en modo pretemporada a tope y ataque, en el sentido de intentar prepararse físicamente lo mejor posible.

P. Hablando del futuro. ¿Qué opinas del reglamento de los 850 cc que entrará en vigor en 2027? ¿Estás a favor de reducir la carga aerodinámica y excluir los dispositivos de altura?, ¿por qué?

R: Esta pretemporada, sobre todo, es muy importante porque en los años 2025 y 2026 los motores serán los mismos. Si se comete un error en el diseño del motor para 2025, también arrastrarás los problemas en 2026, así que es muy importante. Después vendrá el cambio de reglamento en 2027, con menos aerodinámica y cilindrada algo más baja, pero yo creo que las motos van a seguir corriendo lo mismo, ya que, no sé cómo lo hacen las fábricas, pero al final siempre las hacen correr igual. Pero el hecho de quitar aerodinámica lo veo bien, sobre todo porque creo que dará pie a más adelantamientos y a que el piloto pueda marcar un poquito más la diferencia. El tema de los dispositivos de altura también lo cambian. Yo pienso que, cuantos menos dispositivos técnicos tenga una moto, más diferencia puede marcar el piloto, y cuantos más factores técnicos existan, más se va a depender de la mecánica.

P. Recordando todo por lo que has pasado en los últimos cinco años, es evidente que el esfuerzo que has realizado, ese carácter inconformista, ha sido algo fuera de lo común, incluso para un deportista de élite. ¿Eres consciente de que ese ejemplo de superación también puede ayudar a cualquier otra persona?

R: Creo que es una filosofía de vida que comparte mucha gente y también todos los atletas. El inconformismo tiene que ser parte de cualquier atleta porque siempre hay más. Siempre he pensado que, por bueno que seas, va a llegar uno que será mejor que tú, hoy o mañana. Por eso tienes que marcarte metas y cuando las consigues, tienes que ser inconformista y buscar otras, no bajar la guardia y siempre querer mantenerte en lo más alto o al menos intentar llegar a lo más alto. Si estas en esa posición, en lo más alto, buscar no bajar de ese peldaño, pero, a veces, por circunstancias distintas, te bajan de ese lugar y es ahí donde tienes que seguir trabajando y buscar ese punto de inconformismo, pero siempre siendo realista sobre dónde estás, de dónde vienes y dónde quieres estar. Aunque siempre buscar el máximo.

P. Y hablando de ejemplos, nos gustaría comentar contigo la reciente retirada de Rafa Nadal. Siempre has sostenido que es uno de tus referentes. ¿Cómo describirías su legado?

R: Para mí, Rafa Nadal, y para muchos deportistas de mi generación y otros más jóvenes, ha sido el referente. Digo los de mi generación porque él me saca esos seis o siete años que, cuando él estaba ganando, yo estaba subiendo y buscaba un referente. Rafa Nadal siempre lo ha sido, tanto dentro como fuera de las pistas. Hace tres o cuatro años, cuando teníamos una situación muy similar con las lesiones, recuerdo estar en casa en el mes de enero o febrero con el cabestrillo en el brazo y ver que Rafa ganaba en Australia después de una lesión. Ahí es donde también me dio esa motivación. Creo que es uno de los deportistas españoles muy difíciles de repetir, pero los deportistas españoles también somos afortunados por tener referentes de ese calibre. Los valores que siempre me ha transmitido son disciplina, esfuerzo y, sobre todo, sacrificio. Y también una de las cosas más importantes: el saber ganar. Por mucho que ganes, eso no te convierte en intocable. Y pienso que Nadal ha sabido ganar, y mucho, y esto también le ha hecho marcar la diferencia.