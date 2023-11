Marc Márquez ya da miedo

Decía el ocho veces Campeón del Mundo que después de once años con Honda, el test en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste con la Ducati sería para adaptarse a la moto y comparar sensaciones. Pues bien, parece que esa adaptación ha durado seis vueltas ya que a la séptima ya estaba entre los primeros, demostrando que es el mejor piloto de la parrilla y todo apunta a que el piloto de Cervera es ya el máximo candidato al título en 2024.

La mañana comenzó fría y algunos pilotos tardaron en salir a la pista. Marc esperó hasta las 11:14 ante una gran expectación en las gradas y la prensa presente en un día tan especial. No ha tardado ni doce minutos en ponerse tercero y a lo largo del día siempre ha estado en los puestos de cabeza, liderando buena parte del entreno y dejando unas sensaciones difíciles de ver en un piloto que cambia de marca y coge una moto diferente por primera vez. La sonrisa al entrar al box vez después de las primeras vueltas demuestra que la primera impresión ha sido positiva y que al fin no ha tenido que seguir a nadie para buscar los tiempos, que la confianza en el tren delantero es mucho mayor que la que tenía con la Honda de estos últimos años y prueba de ello es que no ha tenido ninguna caída, por lo que no cabe duda que después de los test de pretemporada del 2024, estará en condiciones de ganar en la primera prueba en Qatar. Al resto de pilotos no les ha cogido por sorpresa los tiempos de Marc Márquez, aunque es cierto que varios pilotos se han dedicado a probar cosas nuevas y no se han esforzado en marcar una vuelta rápida debido al viento, que por momentos era bastante fuerte, pero seguro habrán estado observando los tiempos de Marc y saben que tendrán un duro rival. Buenas sensaciones también para el Campeón del Mundo de Moto2 Pedro Acosta, con mucho margen de mejora pero ya siendo rápido en su primer día en MotoGP. Su capacidad de trabajo y su increíble talento le harán mejorar rápido y nada más falta ver el tiempo que tardará en subir al podio.

Mucho tendrán que ponerse las pilas las marcas japonesas, aunque ahora tendrán una oportunidad para mejorar gracias a las concesiones que han sido aprobadas y que se resumen en que tendrán dos motores más que el resto con la posibilidad de desarrollarlos, un mayor número de neumáticos, una actualización aerodinámica más que el resto, seis wildcards y durante el año los pilotos oficiales podrán hacer test para seguir desarrollando sus prototipos, con la finalidad de equiparar cuanto antes las motos.

Si emocionante va a estar la temporada de MotoGP, podemos decir lo mismo de las otras categorías. En Moto2 Fermín Aldeguer ha ganado las últimas cuatro carreras y si se adapta bien a los nuevos neumáticos Pirelli será el principal candidato al Tirulo, con la tranquilidad de tener prácticamente resuelto su futuro en MotoGP para el 25. Pero no se lo pondrá fácil Alonso López, Arbolino, Canet, Dixon, Ogura, Sergio García y ojalá se suba a los candidatos Izan Guevara, Campeón del Mundo de Moto3 en el 2022 y que esta temporada recién terminada ha sido más complicada de lo esperado para el piloto mallorquín. En Moto3 habrá que seguir

muy de cerca al Colombiano nacido en Madrid David Alonso, aunque el batallón español estará con muchas ganas ya que Daniel Holgado, Ivan Hortolá, José Antonio Rueda, David Muñoz y el Campeón del Junior GP Ángel Piqueras entre otros hará de la pequeña cilindrada nos haga levantar del sofá en más de una ocasión. La temporada 2023 ha puesto su broche final ¡Que comience el 2024 ya!