Laia Sanz: "Soy inconformista y siempre busco nuevos retos"

La piloto española dejó las dos por las cuatro ruedas, se considera inconformista y aspira a conseguir el presupuesto necesario para rodar con un coche competitivo que le permita luchar por un buen puesto en el Dakar.

- Ser distinguida con los Premios del Motor Ciudad de Jerez supone un reconocimiento a su carrera deportiva

Ha sido un honor subir al escenario junto a Giacomo Agostini, Valentín Requena y García Jarana. Se agradece mucho que me hayan tenido en cuenta ya que Jerez es una ciudad en la que se respira el motor como en pocos sitios. Llegué a correr aquí en el Mundial de Enduro y también he competido con las cuatro ruedas en un rally muy cerca de aquí, por lo que tengo mucho cariño a Andalucía.

- Pilotos como Valentino Rossi, Marc Márquez, Jorge Martínez “Aspar” o Pedro Acosta cuentan con premios similares.

Estamos hablando de lo mejor del motociclismo y es un privilegio estar en esa lista. Estoy muy agradecida y he pasado una jornada muy emotiva ante miles de aficionados que se han acercado a este punto de Jerez.

- ¿Qué es lo primero que ha pensado cuando ha recibido el premio?

Lo primero que he pensado que es un reconocimiento a mi trayectoria deportiva. Hace dos años que no corro en moto, pero cuando te pones a mirar atrás y ves que he tenido el privilegio de ganar en varias disciplinas deportivas, como en el trial, en enduro, hacerlo bien en el Dakar te das cuenta de todo lo realizado. Ahora es etapa para las cuatro ruedas, con mucha humildad y aprendiendo mucho.

- ¿Le ha costado mucho adaptarse a las cuatro ruedas?

Es muy diferente y al principio cuesta un poco ya que en los coches dependes mucho de lo competitivo que sea un coche y esos proyectos requieren de presupuestos muy elevados. Vamos paso a paso y espero pueda tener una buena oportunidad de tener un buen coche que me permita luchar en buenas condiciones en el Dakar.

- Sin los patrocinadores sería imposible estar en este deporte

Tengo que agradecer mucho a Red Bull, a KH7 y a todos los que me han ayudado durante todos estos años ya que sin ellos no sería posible. En el mundo del motor es fundamental contar con buenos patrocinadores que te apoyen y más en mi caso, que he sido una persona que siempre me ha gustado salir de la zona de confort y necesitas de ayudas importantes cuando emprendes nuevos proyectos.

- Podemos afirmar que siempre ha sido una persona inconformista

Sin lugar a dudas ya que podría haberme quedado en el trial y seguir en la lucha por ganar más mundiales, pero tenía nuevos retos y ahora mismo mi prioridad son las cuatro ruedas y hacer un buen Dakar. Recuerdo que al principio cuando me cambié a Enduro no fue fácil pero luego fue bastante bien, por lo que espero hacerlo bien en el futuro.

- ¿Qué le queda por hacer?

Muchas cosas, pero ahora mi principal motivación es mejorar en las cuatro ruedas y lograr el presupuesto necesario para conseguir un buen coche y hacer un buen Dakar.

- ¿Ha tenido ocasión de estar presente un fin de Semana completo de Gran Premio?

He estado en Cheste y Montmeló, pero no he podido estar todavía aquí debido a mi agenda y es una pena que no pueda estar este domingo en Jerez, pero prometo que intentaré venir a un fin de semana completo en cuanto el calendario me lo permita.

- El ambiente de las gradas entre Nieto y Peluqui es extraordinario

Todo el mundo me dice que Jerez no tiene nada que ver con cualquier otro lugar. Los pilotos me dicen que sienten el rugido de la afición en ese punto y es algo que queda pendiente para otro año.