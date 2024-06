Jugada maestra de Marc Márquez

Llevábamos semanas esperando que el mercado de fichajes para la siguiente temporada se fuera aclarando y en este mes de junio se han producido cambios muy importantes de cara al futuro. Si analizamos la parrilla para el año próximo, hay un claro beneficiado, Marc Márquez.

Nadie dudaba que el movimiento clave era ver quién sería el compañero de equipo de Francesco Bagnaia y una vez aclarado, el resto de la parrilla se iría conformando. La decisión no ha sido fácil para Ducati, pero después de analizar los datos y tener en cuenta todos los factores, el elegido ha sido Marc Márquez.

No cabe duda que el peso de ser ocho veces Campeón del Mundo y los resultados conseguidos con una Ducati del año anterior ha sido clave para la marca italiana y con todo esto, el primer perjudicado ha sido Jorge Martín. El piloto de San Sebastián de los Reyes llevaba años esperando estar en el equipo oficial de Ducati y al no conseguirlo, ha preferido abandonar la marca y fichar por Aprilia, como sustituto de Aléix Espargaró. Pero este cambio ha ido mucho más allá, ya que Pramac ha decidido dejar Ducati y a partir del 2025 estará vinculado a Yamaha durante las próximas siete temporadas, lo que supone un cambio muy significativo ya que Ducati pasará a tener seis motos en la parrilla y Yamaha pasará de tener dos motos oficiales a cuatro. Y además, Pedro Acosta pasará al equipo oficial KTM y la marca austriaca ha decidido también tener cuatro motos oficiales, con Acosta, Binder, Bastianini y Viñales, que deja Aprilia y pasará a formar parte de la marca austriaca.

Con todos estos cambios, faltará por ver los dos pilotos que estarán con Yamaha en el Team Pramac, Si Rins sigue como compañero de equipo de Quartararo, los dos pilotos del VR46, los dos pilotos de Gresini, si Mir decide renovar con Honda, los dos pilotos del satélite de Aprilia y el segundo piloto en el LCR Honda.

Estamos sin duda ante el mercado más agitado de los últimos años y si analizamos todos los cambios, el gran beneficiado ha sido Marc Márquez ya que es el único que ha conseguido su propósito. Se eliminan dos Ducati de la parrilla, aparecen dos Yamaha más, pero no en la primera opción ya que la marca de los diapasones quería que fuera en el equipo de su embajador Valentino Rossi, por lo que se supone que la relación no será la misma a partir de ahora. Y lo más importante, ha dado un golpe psicológico a varios rivales ya que no correrán con la moto que querían en primera opción. Sin duda, jugada maestra de Marc Márquez.