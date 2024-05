Jorge Martín: "Hoy no tenía ritmo para más y hemos sumado unos puntos muy valiosos con el podio"

¿Qué sabor de boca te deja este fin de semana? Te vas un punto más líder de lo que llegaste.

Bueno, muy buen sabor de boca, sobre todo por haber mejorado tanto de ayer a hoy. Ayer nuestra posición real era un séptimo, y hoy hemos hecho segundos peleando por la victoria hasta las últimas cinco vueltas, así que estoy muy contento, sobre todo por ese cambio de estilo que he podido hacer de ayer a hoy. Me he centrado mucho ayer por la noche y esta mañana en intentar mejorar ese estilo de conducción y lo he conseguido, así que muy contento. Creo que esto también a nivel psicológico me ayuda más a confiar más en mí y en mi estilo. Una pena haber tenido que usar un pelín más la goma para mantener esa primera posición, porque luego no tenía nada para pelear con Pecco.

¿Eso es lo que ha faltado para conseguir la victoria aquí?

Sí, está claro que al tener a Pedro tan cerca, con la blanda él tenía un poco más en esos momentos, y yo he tenido que usar un poco más mi goma para mantener la primera posición. Y luego cuando me ha pasado Pecco pensaba que podría luchar, pero en nada ya se me ha escapado y no tenía sentido jugármelo más de lo que me la había jugado ya. Así que saliendo séptimo acabar segundo, una buena remontada y un buen resultado.

Son casi 40 puntos de ventaja, llevamos sólo seis carreras: un inicio espectacular.

Sí, poco que añadir. Al final estoy haciendo un gran año. Hicimos el error de Jerez pero estoy siempre en los primeros puestos, todos los domingos he estado peleando o por victorias o por el podio, así que muy feliz. Estoy disfrutando mucho el momento. Desde Le Mans cambié un poco el chip, intentar disfrutar más, intentar pasármelo bien en los fines de semana en todo momento, y creo que esta está siendo la clave. Así que, nada, a seguir con esta línea.

¿Ha sido todo de pilotaje el cambio de ayer a hoy?

Sí, hemos hecho una cosilla en la moto que me ha ayudado para girar un poco más, pero creo que con la moto de ayer habría sido exactamente igual el resultado. Al final siempre es un compromiso, he perdido un pelín en frenada, pero he ganado girando. Hoy era mucho de gestión, había que no abrir gas. Hoy ganaba el que menos gas abría, y al final ese ha sido Pecco. Yo creo que la experiencia año a año me va ayudando, pero está claro que ellos tienen más que yo. Estoy en ello.

¿Esperabas el adelantamiento de Pecco en esa curva, en la 5?

No, porque aún tenía 0.4 al inicio de la vuelta. Sí que me he ido un pelín largo en la 1, porque he intentado aguantarle, pero me ha recuperado todo en ese momento y, nada, he salido rápido de la 4 pero está claro que en la 5 tenía algo más. A parte, como se cayó ayer no he querido poner mucha pega porque no quería jugárnosla a una caída los dos, eso hubiese sido un desastre. Así que, al final, nada, ahí o en otro sitio me habría pasado igual, tenía más que yo, y lo ha demostrado.

¿Hoy has tirado un poco de calculadora?

No de calculadora, es que simplemente no tenía más… Creo que hemos hecho una gran carrera. He cogido muchos riesgos en la primera curva, me he ido por el piano, he conseguido adelantar a tres pilotos por el piano, y para eso hay que coger muchos riesgos. Hicimos un error en el oficial y salimos séptimos, eso está claro, hay que mejorarlo, porque hoy ha sido todo más complicado. Pero he conseguido liderar, he conseguido adelantar a todos los pilotos para adelantar, y ahí se cogen riesgos. No creo que esté con la calculadora, estoy haciéndolo lo mejor posible, y un segundo puesto sabe muy bien.

¿Un alivio llegar al box con la moto intacta con la decoración que llevabas?

Había una cierta presión, sobre todo en las primeras vueltas. Ni en el warm up la hemos utilizado porque no queríamos rascarla. En la vuelta de formación, cuando se me ha ido de delante he pensado: ¡Ua, que la lías! (Risas) Habría tenido que salir con el otro carenado. Estoy contento con este diseño especial que ha hecho Miguel Caravaca, creo que es algo único que no se ha hecho nunca, era una galería de arte. Y está muy bien haberlo llevado al podio, también para él con todo el esfuerzo que lleva, y para que sea más reconocido. Así que muy contento por él y por el equipo.

¿Esto corrobora que Pecco, tú y Marc sois los tres de la lucha por el título?

Es que llevamos desde Catar siendo nosotros. Sí que hay otros pilotos, y lo dije el jueves, que pueden alterar un poco el juego, porque hay pilotos que tienen potencial de ganar alguna carrera, eso está clarísimo, y los va a haber. Habrá pilotos que ganen carreras que no seamos nosotros tres, creo. Pero luego un día te ganan, en otro están el diez, y ese es nuestro punto de fuerza, el ser constantes cada finde, sobre todo es muy importante saber ver dónde son ellos más fuertes para pelear y mejorar.

El que menos falle de los tres, ¿no?

No sabemos quién ganará, pero estar ya en la pelea, pelear con campeones como ellos es increíble.

¿Qué sensación te deja esta segunda posición habiendo liderado, pero importante para el campeonato?

Liderar 19 vueltas ha sido increíble, pero he pecado de gastar demasiado en esos momentos con Pedro, pero igualmente una segunda posición está muy bien, seguimos líderes. No es algo que me obsesione, pero estoy muy contento.