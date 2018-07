A Jorge se le atraganta la lluvia y Rossi apunta al título

Amigos, siempre se ha dicho que las oportunidades hay que aprovecharlas y en este caso el maestro Valentino Rossi ha sabido salir muy bien parado de los dos últimos Grandes Premios, donde lo tenía muy complicado ya que en condiciones de seco Lorenzo y Márquez eran claramente superiores al piloto italiano. Pero a lo largo de las 18 citas que componen el Mundial de MotoGP el ganador es aquel que pasa por la línea de meta de la última carrera con más puntos que el resto y rara vez es el año en el que no llueve en alguna ocasión. Puede que Rossi haya tenido suerte en Silverstone y Misano, pero las condiciones de la pista son iguales para todos y en lluvia Valentino fue el mejor y es lo único que cuenta en la estadística. En estos momentos Jorge está a 23 puntos del líder y en las cinco carreras que quedan deberá quedar por delante de Valentino y llegar a Valencia con opciones claras. Todos sabemos que a Rossi no le gusta nada el trazado de Cheste y eso puede ser clave para el mallorquín. Lo que no cabe ninguna duda es que independientemente de que Rossi gane el Mundial o no, nadie puede hacerle sombra en carisma y es que ha sido impresionante ver como el Circuito de Misano Marco Simoncelli agotó sus entradas y las gradas estaban llenas del color amarillo en homenaje al actual líder. Es algo que posiblemente nadie pueda igualar en la historia y todo ello es mérito de Rossi y de su Fan Club.

En carrera el más listo de la clase fue Mar Márquez, que supo leer muy bien la carrera, estudiar a sus dos rivales y cuando vio en la pizarra que Loris Baz era claramente más rápido que el resto con neumáticos de seco entró dos vueltas antes que Lorenzo y tres que Valentino Rossi y eso fue clave para ganar cómodamente la carrera. No se puede decir lo mismo de su compañero de equipo Dani Pedrosa en la que volvió a hacer una carrera decepcionante.

En Moto2 Álex Rins perdió una gran oportunidad de distanciarse de Tito Rabat por el subcampeonato, con un error a falta de 22 vueltas para el final en la que se precipitó intentando adelantar a Dominique Aegerter y en la que acabaron los dos en el suelo. Tito poco a poco fue remontando hasta finalizar segundo y conseguir de nuevo el subcampeonato en la clasificación general. El que tiene vía libre para el campeonato es Johann Zarco con una nueva victoria y en Motorland si logra sacar 7 puntos a Tito Rabat se proclamará Campeón del Mundo a falta de cuatro pruebas, algo realmente inédito dada la igualdad mecánica en la clase media.

En Moto3 “La Bestia” Bastianini consiguió la victoria en su casa y demuestra que la cantera italiana de nuevo está dando sus frutos y junto con Antonelli la temporada que viene sin duda serán favoritos al título, con permiso de la armada española en la que no habrá ninguna duda que lograrán mejorar los resultados de la presente temporada, muy por debajo de lo esperado. En esta ocasión Kanny Kent no logró subirse al podio por una sanción debido a salirse de los límites de la pista en varias ocasiones, aunque tiene 55 puntos de ventaja sobre Bastianini y si no ocurre nada extraño, será el nuevo Campeón del Mundo de Moto3.

La próxima cita es el Gran Premio Movistar de Aragón, del 25 al 27 de septiembre y veremos si Lorenzo comienza la remontada a Valentino, si Zarco se proclama Campeón y Rins logra ganar en su casa y acercarse al subcampeonato y como siempre una gran batalla entre los jóvenes gladiadores de Moto3 ¡TODOS A ALCAÑIZ!