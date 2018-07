Jaime Alguersuari deja el automovilismo e inicia su camino en la música

"Decido pararme porque es un momento de cambio. Algo dentro de mi me dice que es momento de tomar un camino nuevo porque creo que he perdido el amor a esta novia que me ha acompañado durante estos años", dijo Alguersuari, en una rueda de prensa celebrada en el Consejo Superior de Deportes.

"Decido pararme ahora porque básicamente he estado en este negocio desde los ocho años, he aprendido mucho y me llevo una buena experiencia. Es momento de un cambio y he llegado a la conclusión yo solo. Creo que he perdido el amor a esta novia que me ha acompañado durante estos años", comentó el piloto.

"No es un día triste. No sé qué pasará mañana, pero algo me dice dentro de mí que quiero aprender cosas nuevas y dejar mi pasado para abrir otro capitulo y emprender un camino nuevo", confesó.

"Ahora toca pararse y entender qué quieres en la vida y lo que quiero es levantarme enamorado de hacer algo el resto de mi vida y eso no son los coches. Soy joven, tengo un futuro por delante y me acojo al futuro con las manos por delante", manifestó.

"Hoy nacen oportunidades, estoy más motivado que nunca y empiezo una vida y un camino nuevo. Me llevo lo mejor de las carreras. Ha sido una experiencia buena, he hecho treinta y un puntos en Fórmula Uno, me lo he pasado bien conduciendo y soy afortunado por tener la vida que he tenido. No sé si es un punto final, pero es un punto y aparte y aquí se acaba un capítulo", comentó.

El piloto catalán, que corrió en la Fórmula Uno entre 2009 y 2011 en la escudería Toro Rosso, habló de su frustración por competir al máximo nivel del automovilismo.

"Me he llevado una frustración, un trauma, porque no pensaba que se llevara de esta manera. Hay que superarlo todo, seguir luchando y yo lo he intentado. Quiero hacer algo que me dé emoción, sentimiento, que me levante por la mañana y no mire el reloj", señaló.

"Ahora lo que me hace feliz es levantarme en mi casa, irme al estudio y hacer música. Quiero mirar al ordenador y acoplar sintetizadores nuevos. Voy a hacer música y no sé si sirvo o si soy músico. Quiero un camino nuevo. Ahora lo empiezo y lo hago indeciso. Si supiera qué va a pasar, sería aburrida la vida", declaró.

Alguersuari desveló que en la toma de esta decisión se ha encontrado con el apoyo de muy poca gente, puesto que la mayoría no lo ha entendido. "Tengo muy poca gente que entienda esta situación. Agradezco a la gente que me ha aguantado y entiendo que haya personas muy cercanas que no compartan la decisión, pero es mi vida y quiero vivirla. En los coches quieres vivir una verdad, una realidad y es todo muy extraño. Nunca me he encontrado en el mundo del motor como uno más", manifestó.

"Siempre he hablado por lo que pienso y no me arrepiento de nada. Confío mucho en el destino y en el karma. Yo no tenia que ser campeón del mundo y pensaba que sí. La Formula Uno me ha hecho mejor como persona y lo mejor que me ha pasado es que me echaran porque me ha hecho más fuerte. Si volviera atrás variaría alguna cosa, pero es una etapa de mi vida y hay que aprender", comentó.

"Los coches no me van a dar nada más que hasta ahora y lo que quiero es desvivirme por un trabajo. Me he dado cuenta de esto, me he hecho mayor, y este último año ha sido clave para entender qué quiero en mi vida. En esto no me ha apoyado nadie. Algún amigo, pero nadie lo entiende, o al menos así lo entiendo yo. Igual todo esto es un error, pero quiero probarlo y lo quiero intentar", dijo.

Alguersuari, que se desvaneció en la penúltima carrera del pasado campeonato de Fórmula E en Moscú, desveló que después de hacerse pruebas está bien y no tiene ningún problema médico.

"Fuimos por diferentes hospitales a hacerme pruebas, pero los resultados dictaron que estoy perfecto, no tengo ninguna enfermedad y no me voy a morir. Es una gran noticia porque las pruebas que se hicieron eran concluyentes", concluyó.

Alguersuari fue piloto oficial de la escudería Toro Rosso en el Mundial de Fórmula 1 desde 2009 hasta 2011 y fue el más joven en debutar en la categoría con 19 años y 125 días, hasta que llegó el holandés Max Verstappen, con 17 años y 164 días.