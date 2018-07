¡Genios al límite!

Amigos, en los muchos años que llevo disfrutando de este maravilloso deporte, en pocas ocasiones he podido vivir un duelo tan intenso entre dos pilotos de MotoGP. En estos momentos, sólo el mejor Jorge Lorenzo y en un circuito apto para la Yamaha puede vencer a Marc Márquez, que a este ritmo esta destinado a batir todas las estadísticas. Más difícil lo tiene Pol Espargaró que ve reducidas sus opciones al título y en Moto3 Luis Salóm consigue otra meritoria victoria y amplia su distancia sobre Viñales y Rins. Después de ver los Grandes Premios de la República Checa y Gran Bretaña sólo puedo decir que poco más podemos pedir a este deporte. Quien no sea aficionado que vea los videos de las carreras y creo que no se levantará del sofá en las seis carreras que nos quedan.

Después del magnífico espectáculo en la República Checa, por tercera semana consecutiva volvíamos a tener un Gran Premio. Marc Márquez venía de su cuarta victoria consecutiva y tras el magnífico duelo con Jorge Lorenzo en la Q2 del sábado, en el que el piloto de Yamaha lo dio todo para conseguir la pole, de nuevo fue superado por Marc, aunque todo hacía pensar en una gran batalla en la carrera. Jorge ha utilizado la calculadora en el 2012 sabiendo de su superioridad y sabía que en caso necesario tenía un pequeño margen para ir más rápido. Pero este año con la aparición de Marc Márquez lo ha tenido que dar todo, con el resultado de dos operaciones en la clavícula y estar a 39 puntos del líder del Mundial. El domingo era todo o nada ya que las opciones al título son mínimas si no hay caídas o averías y Jorge tenía que aprovechar hasta el último recurso para ganar y la verdad es que lo hizo, con un adelantamiento al límite buscando el pequeño hueco que dejó Marc a falta de dos curvas para el final. Cierto es que Marc no estaba al cien por cien debido a una caída en los entrenos matinales del domingo, pero lo cierto es que los dos pilotos buscaron el límite. Jorge lo tiene muy difícil ya que en Misano puede tener más opciones por el tipo de circuito, pero luego vienen pistas donde las Honda tienen una clara superioridad sobre la Yamaha y eso lo sabe Jorge. O llega ya el cambio que tanto estaban esperando o lo tendrá muy difícil.El que tiene toda la presión encima es Dani Pedrosa. Esta a 30 puntos de Marc y sabe que tiene que darlo todo para ganar el que sería su primer mundial de MotoGP después de ocho temporadas. Ningún piloto HRC ha estado en esta situación.

El que lo tiene muy difícil es Pol Espargaró. Redding ganó en su casa y lo peor es que ha ampliado las distancias a 38 puntos. Todavía faltan muchos puntos pero Pol no debe dejar escapar más oportunidades o en caso contrario subirá a MotoGP sin la condición de ser Campeón del Mundo de Moto2 y la verdad es que desde que se ha despejado su futuro, no le han ido muy bien las cosas. Su prioridad debe ser las seis carreras que le quedan y en noviembre ya tendrá tiempo de MotoGP. La sorpresa ha sido el fichaje de Tito Rabat por el equipo VDS, cuando todo indicaba que sería el líder del equipo de Sito Pons. Ahora se abren muchas expectativas sobre los fichajes de la próxima temporada y el equipo de Sito es una golosina para muchos pilotos.





En Moto3, Luís Salóm ha conseguido dos importantes victorias y con el mérito de estar lesionado. Tiene a Viñales a 26 puntos y a Rins a 33, ventaja ya más que considerable y la verdad es el piloto que está gestionando las carreras con una mayor inteligencia. De Viñales sinceramente se esperaba un poco más ya que a pesar de la regularidad, solo lleva dos victorias y lo que no llego a entender es la situación del equipo Estrella Galicia. Es cierto que Alex Márquez ha dado un gran paso adelante como piloto, pero en estos momentos el piloto que tiene opciones al título es Alex Rins y deberían de apoyarlo para intentar conseguir el título. Por mucho que sea un año de confirmación y la planificación inicial sea el título en el 2014, si este año hay opciones no se deben desaprovechar y menos que un compañero de equipo te quite puntos. Alex Márquez sabe que Viñales y Salóm suben de categoría al año siguiente y si Rins logra el título también lo haría así que se quedaría como máximo favorito y líder del equipo. De no conseguir Rins el título, tendrá a su máximo rival como compañeros de equipo y no podrá compartir datos, por lo que la situación no sería tan cómoda dentro del equipo.





Varias cosas hay que destacar a estas alturas del Mundial:

- Lo primero es dar las gracias por el magnífico espectáculo que nos han dado Jorge Lorenzo y Marc Márquez. Dani Pedrosa tiene motivos para sentirse decepcionado y tendrá que darlo todo para optar al título.

- Dije que Valentino Rossi era el cuarto candidato. En estos momentos su duelo está con Álvaro Bautista, que esta haciendo muy buenas carreras, pero lejos de Marc, Dani y Jorge.

- Pol Espargaró no puede perder ni una carrera más con Redding o lo tendrá imposible. Del resto de pilotos españoles, salvo Tito y Jordi Torres en alguna carrera, los resultados han sido peores de lo que se esperaba.

- Salóm se coloca como el máximo favorito en Moto3. Viñales tiene que dar un paso adelante y espero que no se molesten más Rins y Márquez o habrá lío en el equipo.

- El mercado de fichajes se está empezando a definir. Ya hemos tenido la sorpresa de Tito Rabat, pero habrá alguna más.

La siguiente prueba es Misano, última prueba antes de Motorland Aragón. Queda menos de un mes para la tercera cita española y os animo a comprar las entradas ya que estamos disfrutando de un gran espectáculo. Escuchar Radioestadio del Motor y podréis entrar en el sorteo de entradas.