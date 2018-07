¡Fin de la fiesta!

La temporada 2012 ha terminado poniendo un broche de oro con la gran victoria de Dani Pedrosa, la séptima de la temporada en condiciones muy difíciles y la increíble demostración de Marc Márquez al ganar la carrera saliendo desde la última posición después de ser sancionado por un error en los libres del viernes, demostrando ser un piloto de otro nivel. El balance no puede ser mejor, con dos títulos mundiales y un subcampeonato y lo mejor de todo es que tenemos argumentos para decir que el 2013 puede ser incluso mejor.

Si el mejor guionista hubiera pronosticado la carrera de Moto2 creo que ni en la mejor película de ciencia ficción habría pensado en la victoria de Marc Márquez en Cheste. Dicen que los milagros no existen, pero nos tendremos que acostumbrar que con el nuevo Campeón del Mundo de Moto2 cualquier cosa es posible, hasta ganar carreras saliendo el último y montarse en la Honda de MotoGP y en poco más de 20 vueltas ser capaz de divertirse sobre la moto.

Si no ocurre nada extraño, este piloto está destinado a marcar una época en el motociclismo, como lo hizo Doohan, Nieto y Agostini entre otros. Ahora mismo es el sucesor natural de Valentino Rossi y aunque son pilotos muy diferentes en personalidad, es el único capaz de conseguir el carisma del italiano. Tiempo tendremos para ver de lo que es capaz en MotoGP, pero apuesto a que desde el principio estará con opciones de ganar carreras y ponérselo muy difícil a Lorenzo, Pedrosa y Valentino, que en mi criterio serán los únicos pilotos con opciones de ganar carreras.

Si la temporada de Marc Márquez ha sido de matrícula de honor, no menos ha sido la de Jorge Lorenzo, brillante Campeón del Mundo de MotoGP en el mejor año de Dani Pedrosa montado en la mejor Honda de los últimos años, lo cual da un mayor mérito a la temporada del piloto mallorquín. A excepción del error de Cheste y del suceso de Holanda, Jorge ha logrado acabar todas las carreras en primera o segunda posición y ha sabido utilizar la calculadora en el momento en el que tenía que utilizarla. El piloto de Yamaha sabía que si cometía un error Dani Pedrosa podría tenerlo a escasos puntos y con el estado de forma del piloto de Repsol Honda el segundo título de MotoGP se lo podría haber complicado mucho. Por fin Dani ha sido capaz de terminar un año sin lesiones y con la nueva moto que le dieron después de Indianápolis ha estado a un gran nivel y si logra mantenerlo podrá aspirar al campeonato. Lo que tenemos claro es que la temporada que viene vamos a ver un duelo entre los tres pilotos españoles, algo nunca visto en la historia de nuestro motociclismo por lo que tenemos que estar de enhorabuena. Esperemos que Álvaro Bautista logre acercarse a ellos y opte en algún Gran Premio al cajón.

Y en Moto3 nos queda un sabor agridulce ya que todos contábamos con Máverick Viñales para el título de Moto3, pero en la última parte de la temporada no ha sabido estar a la altura de lo que es un Campeonato del Mundo. A veces las cosas no salen como uno desea y hay que intentar solucionarlas de otras maneras, no saliendo por la puerta de atrás, faltando el respeto a su equipo, patrocinadores, organización y afición. Espero que haya aprendido la lección ya que es una pena que un piloto con tanto talento pueda ver peligrar su carrera deportiva por comportamientos como estos. Todo lo contrario podemos decir de Alex Rins, mejor piloto novato de la temporada y apuesto a que con la KTM será capaz de aspirar al título en el 2013.

Varios son los aspectos que tengo que destacar en resumen:

- Jorge Lorenzo y Marc Márquez se merecen la matrícula de honor. Sobresaliente para Dani Pedrosa y Pol Espargaró, notable a la afición española que ha sido capaz de acudir a los Grandes Premios, teniendo en cuanta que de las cuatro citas, tres han sido en agua y con la crisis que estamos padeciendo es de destacar. Aprobado para Álvaro Bautista y Luís Salóm y suspenso a Maverick Viñales.

- Siempre he dicho que las CRT no era el camino para MotoGP y el tiempo me está dando la razón. Ya se están valorando otras alternativas, como centralita única o motos carreras cliente. Podría ser una buena solución ceder motos de hace dos años a un precio módico.

- La nueva categoría de Moto3 ha sido todo un éxito.

- Veremos de lo que es capaz de hacer Valentino Rossi con la Yamaha. Apuesto a que Jorge Lorenzo estará por delante del piloto italiano en la mayoría de Grandes Premios, pero por eso para nada desmerece la carrera deportiva de Valentino, uno de los más grandes de la historia.

- Esperemos vengan tiempos mejores para todos. La crisis está ya durando demasiado y pilotos, equipos, prensa y afición está sufriendo demasiado todo esta situación.