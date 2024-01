La estrella de los Márquez brilla con luz propia

Año nuevo, vida nueva suele decir el refrán y es que con la llegada del 2024 se esperaba con mucho interés las primeras declaraciones de los hermanos Márquez como compañeros de equipo en el Gresini Racing, a los mandos de una Ducati. Ha sido en Madrid, acompañados de Estrella Galicia, una marca que lleva acompañándoles a nivel profesional y personal desde hace más de una década, como explica José Villanueva, jefe de patrocinios deportivos de Estrella Galicia 0,0. "Con ellos no se trata solo de patrocinio, sino de una relación mucho más personal. Ha habido momentos buenos y malos, y los hemos compartido todos con ellos, como demuestra el mensaje en la silla de Marc; "Levántate y disfruta, en el test de Valencia".

Al evento acudió un gran número de medios de comunicación, ya que por primera vez Marc Márquez podía hablar desde que terminara su vinculación con Honda el 31 de diciembre de 2023. El ocho veces Campeón del Mundo ha contado cómo fueron sus sensaciones el día que probó la Ducati en Valencia, y también que espera de un año que afronta con mucha ilusión y expectativas, pero de momento con cautela, ya que solo ha podido probar la DesmosediciGP en el Circuito Ricardo Tormo en Cheste y necesita reconfirmar las buenas sensaciones que tuvo en otros circuitos.

"Comienzo 2024 con mucha ilusión y ganas, eso no va a faltar nunca. Me encuentro muy bien, muy tranquilo, estoy haciendo una pretemporada normal, cosa que hacía muchos años que no podía hacer. La del año pasado fue solo medio normal porque también hubo problemas en el hombro, pero ahora tengo faena que hacer en Malasia y en Qatar para seguir adaptándome a la moto y al estilo de trabajo del nuevo equipo técnico. Tendré que adaptarme y luego ya, cuando coja nivel, intentaré cambiar cosas en la moto para sentirme del todo a gusto. El primer test en Valencia fue bueno. Fue el primer día después de mucho tiempo con un estilo de pilotaje y estaba nervioso, con mariposas en el estómago y con la sonrisa de esa primera salida de la que tanto se ha hablado, que fue simplemente de tranquilidad".

A su lado del box volverá a tener a su hermano Álex, que ya compartieran box en el equipo Repsol Honda, aunque entonces pudo compartir poco tiempo el box debido a la grave lesión de Marc en Jerez. Entonces, el pequeño de los Márquez era un recién llegado a la categoría, y en 2024 contará con mucha más experiencia y conocerá mejor la Ducati. Después de un primer año ilusionante, con dos victorias al sprint y podios en carreras largas, el objetivo de esta temporada será ganar un domingo y, sobre todo, ser más regular para luchar cada fin de semana con los mejores.

"Este será mi segundo año con Ducati y en él debería continuar mi evolución. El objetivo es comenzar bien el año, ya que comenzar bien hace que todo sea mucho más ameno. Estoy preparado para todo y con ganas de empezar la pretemporada, de estar otra vez en Malasia, de sentir la adrenalina, de ir rápido y, sobre todo, seguir como acabamos el año pasado, que fue muy bueno. Después de sentar esa base, espero que la temporada 2024 nos traiga buenas sensaciones. Quizá hacer predicciones ahora sería hablar por hablar, pero tenemos que mejorar la regularidad y ser más sólidos. Eso hará que podamos aspirar a cosas buenas".