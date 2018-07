España arrasa

La temporada más gloriosa del motociclismo español ha puesto su fin en tierras valencianas, con el circuito de Cheste registrando la mejor entrada en los últimos años. Todos esperábamos un gran espectáculo y la verdad es que los pilotos españoles no nos defraudaron. Jorge Lorenzo intentó hacer lo que pudo, tratando de imponer un ritmo lento para ver si Valentino Rossi y Álvaro Bautista podían meterse en la lucha por el podio, pero ni aún así eran capaces de conseguirlo y si mantenía ese ritmo, Dani Pedrosa podría ponerse primero y perder cualquier opción al título por parte del piloto mallorquín. A partir de mitad de carrera, Jorge se escapó y sólo esperó a que terminara la carrera para ver si el piloto de Cervera cometía algún error, pero no fue así y Mar Márquez logró la hazaña de proclamarse Campeón en su primera temporada, siendo capaz de batir el record de edad del mítico Freddie Spencer. Si no sufre ninguna lesión, estamos ante el comienzo de una nueva era ya que sólo el mejor Jorge Lorenzo subido en una Yamaha competitiva o en una Honda en dos temporadas podrá hacerle sombra. De lo contrario, apuesto a que será capaz de superar a su piloto de referencia que no es otro que Valentino Rossi y aunque sea muy difícil hacer pronósticos a diez años, creo que puede ser el piloto español que más se acerque a los registros de Ángel Nieto, pero eso el tiempo lo dirá. Lo que hay que destacar es la gran temporada de los tres pilotos españoles que han optado al título, el título de las CRT para Alex Espargaró y la correcta temporada de Álvaro Bautista.

El otro título que estaba por decidir era en la categoría de Moto3. Después del error en Japón de Luís Salóm y Alex Rins, a Maverick Viñales se le abrieron las puertas al título después de una temporada en la que sólo había conseguido dos victorias, pero gracias a su regularidad llegaba a Cheste a dos puntos de Luís Salóm y tres puntos por delante de Aléx Rins y la victoria final se decidiría de manera muy sencilla; el primero que pasara por la línea de meta sería Campeón del Mundo. A falta de diez vueltas Luís Salóm sufrió una caída, perdiendo toda opción y la batalla pasó a ser cosa de dos, con la victoria final de Maverick Viñales, aprovechando la única oportunidad que ha tenido para proclamarse Campeón. Cualquiera de los tres se lo hubiera merecido ya que han hecho una temporada magnífica y en una lucha muy limpia. Luís Salóm ha conseguido siete victorias, Alex Rins seis y Maverick Viñales tres, pero la regularidad ha sido clave para la consecución del título.

En Moto2, con el título ya decidido la carrera fue un mero trámite y con la caída de Pol Espargaró, la victoria fue para Nico Terol y el segundo puesto para su compañero de equipo Jordi Torres, con la mente puesta ya en la próxima temporada.

Varios son las conclusiones de la temporada, casi todas muy positivas:

- Marc Márquez ha batido todos los registros, victoria más joven, piloto más joven en ganar cuatro carreras consecutivas, en ganar todas las carreras en EEUU y lo más importante, en proclamarse Campeón del Mundo de MotoGP.

- La temporada de Jorge Lorenzo ha sido de matrícula de honor, con dos lesiones de clavícula y con opciones de ganar hasta la última carrera. Dani Pedrosa ha vuelto a tener la mala suerte de otras ocasiones, destacando el suceso en Motorland, pero lleva ocho años en HRC y el año que viene no lo tendrá fácil con el nivel mostrado por su compañero de equipo.

- Todos esperábamos más de Valentino Rossi y aunque en mi criterio era el cuarto candidato, no ha estado con opciones de podio en la mayoría de los Grandes Premios y eso a un nueve veces Campeón del Mundo no le debe sentar nada bien.

- Destacar la temporada de Álvaro Bautista y el tíulo de CRT de Aleix Espargaró. El mayor de los hermanos tendrá envidia sana de su hermano ya que correrá como Campeón del Mundo de Moto2 con una moto mucho más competitiva que la suya.

- En Moto2 Pol Espargaró ha conseguido ser Campeón en una temporada más difícil de lo que se esperaba. La duda está en el nivel que alcanzarán los pilotos españoles la próxima temporada. Tito Rabat, Nico Terol y Jordi Torres deberán estar con opciones al título y no sabemos el nivel que alcanzarán pilotos como Julito Simón. Viñales, Salóm y Mariñelarena deberán adaptarse a la categoría.

- El duelo entre Viñales, Salóm y Rins ha sido para recordar y hasta la última curva no se ha decidido el ganador, con grandes carreras a lo largo de la temporada. Rins partirá como máximo favorito en el 2014, con la duda del rendimiento de las nuevas Honda y veremos un gran duelo entre los dos pilotos del Estrella Galicia Repsol con las KTM encabezadas por Miller.

- Motorland ha recibido el galardón al mejor Gran Premio de la temporada. Felicidades para el circuito situado en Alcañiz.

- No podía dejar de nombrar a Carlos Checa. El piloto ha puesto fin a su carrera deportiva, siendo el único piloto español en ser Campeón del Mundo de Superbikes. Se nos va un gran piloto y mejor persona, pero todas las etapas tienen su final y Carlos ha sabido poner punto y final en el momento que el ha visto adecuado.

La temporada 2013 ha terminado, pero los pilotos ya han entrenado con vistas a la temporada que viene, aunque ahora toca un descanso que bien nos merecemos todos. Contamos los días para el primer Gran Premio de la temporada. Os espero en la próxima temporada.