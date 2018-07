Sobre Ruedas

Hay un dicho en el mundo del motor que en muchas ocasiones hay que recordar y es que no hay nada decidido hasta que no se pasa la bandera de cuadros y matemáticamente es campeón. En Australia Marc Márquez ha sido descalificado de la carrera después de un gran error del equipo debido al caos propiciado por el suministrador de neumáticos. El Mundial se aprieta y a falta de la cita en Japón, Valencia nos espera con los brazos abiertos.

El fin de semana no ha podido ser más caótico. Parece mentira pero por mucho que estemos en el Siglo XXI, a veces ocurren cosas que nunca te puedes esperar. Que a estas alturas los dos suministradores de neumáticos lleven compuestos que no son aptos para el nuevo asfalto de la pista y que apenas aguanten media carrera en condiciones de seguridad es lo suficientemente grave para que DORNA se siente con ellos y dejen bien claro que es algo que nunca se debe volver a repetir. El caso es que después de unos entrenos muy complicados, se tomó la decisión de reducir la carrera de Moto2 y en MotoGP además tenían que entrar a cambiar la moto, con un máximo de diez vueltas. Esto parece que quedó muy claro para todos menos para el equipo de Marc Márquez, que interpretó que se podía entrar después de la vuelta diez y esto supuso la descalificación de la carrera y perder unos valiosos puntos que le obligan a no cometer más errores en las dos citas que quedan. En un año, el equipo ha cometido dos errores de bulto ya que en el Gran Premio de San Marino del año pasado a Dani se le quedó bloqueada la rueda delantera con un calentador y perdió todas las opciones al título y esta vez a Marc le puede costar caro. Livio Suppo ha asumido la responsabilidad y sabe que en Japón tendrá que estar muy atento a todo ya que un error en la casa de Honda sería imperdonable.

El que lo ha aprovechado muy bien ha sido Jorge Lorenzo, al sumar 25 puntos y lo único que le queda es seguir metiendo presión para ver si llega a Valencia con opciones. En el país del sol naciente la previsión del tiempo dice que hay posibilidades de lluvia y viento por lo que será un aliado del piloto de Yamaha. Y Dani Pedrosa intentará ganar en las dos carreras y esperar un error de Jorge y Marc, por lo que lo tiene muy complicado.

En Moto2 la tendencia dejaba claro que Pol Espargaró llegaría a Valencia con opciones al título ya que estaba recortando poco a poco la distancia con Scott Redding, pero lo que nadie esperaba es que después de la lesión del británico, puede que llegue matemáticamente Campeón a Cheste. Con la victoria en Australia después de una carrera recortada por otro error imperdonable de Dunlop, el piloto español tiene una ventaja de 16 puntos y si Redding no corre en Japón, con terminar séptimo sería matemáticamente Campeón del Mundo. Todos preferimos que el ganador se decida con todos en la pista pero lo que nadie puede negar es las ganas y el tremendo esfuerzo que está haciendo Pol por subir de categoría como Campeón del Mundo.

En Moto3 con la victoria de Alex Rins por escasas tres milésimas, se acerca a cinco puntos del líder Luís Salóm y la carrera de Motegi puede ser clave ya que si Rins queda por delante de Salóm, en Valencia se decidiría el título por un solo puesto en meta. Tenemos la emoción garantizada y pase lo que pase, la temporada de los pilotos españoles está siendo impresionante.

Del Gran Premio de Australia quiero destacar varias cosas:

- El error de los suministradores de neumáticos al llevar un compuesto inapropiado al nuevo asfalto de la pista no se puede volver a repetir. Se debería tener en cuenta las nuevas condiciones de la pista y hacer alguna prueba anterior al Gran Premio.

- Honda no puede volver a cometer un error tan grave. Si la normativa dice hasta la vuelta diez como máximo, quedó muy claro para todos menos para el equipo de Marc Márquez. En mi opinión debería haber entrado en la misma vuelta que Jorge y como mucho habría perdido cinco puntos.

- En Moto2 podemos ver a Pol como el primer Campeón del Mundo de la temporada si Redding no corre en Japón. Las lesiones es un factor más en la carrera de un piloto.

- Y en la cilindrada pequeña, la temporada no puede ser más emocionante, con Salóm y Rins en cinco puntos y Viñales apurando sus últimas opciones.

- No puedo dejar de recordar a Carlos Checa. El Campeón del Mundo de Superbikes se retira de la competición después de una brillante carrera como piloto. Deja un gran vacío en esa categoría y espero que el año que viene tengamos a varios pilotos españoles con una buena montura.

Ahora llega la cita en Japón y si el tiempo lo permite, vamos a vivir un gran espectáculo. Que a nadie se le olvide cambiar la hora la noche del sábado al domingo.