Dominio total

Amigos, no me canso de decir que tenemos que disfrutar del momento deportivo que está viviendo nuestro país. A los éxitos de tantos deportes hay que sumar las victorias de los nuestros en el Mundial de Motociclismo. Lo mejor de todo es que desde hace ya bastante tiempo no es una sorpresa. En MotoGP Jorge Lorenzo está un paso por delante del resto de pilotos. Con la llegada de las 1.000 cc Yamaha ha recuperado el terrero perdido el año pasado y si miramos la estadística, está igualando los números de la temporada en la que se proclamó Campeón del Mundo. En Silversone ha demostrado que sabe manejar los tiempos, que la carrera es larga y que poco a poco fue alcanzando a la cabeza de carrera y luego logró sacar una distancia suficiente para no tener que arriesgar en las últimas vueltas. La incógnita es si veremos al Stoner de la segunda parte de la temporada pasada o si le está pesando la presión después de anunciar su retirada.

A otro piloto que quiero destacar es Álvaro Bautista, con el cuarto puesto y cada vez más adaptado a la Honda y sin duda le vendrá muy bien de cara a la segunda parte del campeonato, teniendo en cuenta lo movido que está el mercado de cara a la próxima temporada.

En Moto2 Pol Espargaró ha conseguido una victoria muy meritoria después del suceso de Montmeló, en un fin de semana muy difícil para Marc Márquez en el que en ningún momento logro poner a punto su montura. En estos momentos, creo que la Kalex está un paso por delante del resto de marcas y eso puede complicarle el título a Marc Márquez.

Y en la categoría de Moto3 Maverick Viñales es el más listo de la clase. No le gustan las carreras en grupo y marcó un ritmo fuerte para dejar sólo a tres pilotos en la lucha final. A falta de dos vueltas Salom y Cortese se molestaron y eso facilitó la victoria de Viñales, convirtiéndose en líder del Mundial y será muy difícil que se lo quiten hasta final de temporada.

Varios temas a tratar de manera resumida:

* Lorenzo ha despejado la duda y ha renovado por Yamana. La gran incógnita ahora es el futuro de Valentino Rossi

* Al quitar la norma de los pilotos novatos en MotoGP, Marc Márquez tiene el camino despejado para estar en Honda Repsol en el 2013. La otra gran duda junto a la de Valentino es si Honda aceptará a dos pilotos españoles en el equipo oficial de HRC.

* Gran carrera de Álvaro Bautista que le acerca a los puestos de podio. Esperemos logre mantener ese nivel en las próximas carreras.

* Dani Pedrosa todavía no ha ganado en esta temporada y de cara a su futuro no le ayuda nada.

* Decepcionante la temporada que están haciendo los pilotos del Bancaja Aspar. Esa estructura necesita resultados a corto plazo o la situación empezará a ser muy delicada.

La temporada pronto llegará a su ecuador y los pilotos con opciones al título están llamando a la puerta. De momento las opciones de algunos de los nuestros para optar al título están claras y lo podremos comprobar en la siguiente cita en Holanda, la catedral del motociclismo.