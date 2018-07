¿Candidato?

Puedo presumir de conocer a Marc desde hace bastantes años y si hay alguien que pueda manejar la presión mejor que nadie ese es Marc Márquez, con permiso de Valentino Rossi. Estoy seguro que si en los test de Misano logran poner la moto como el piloto de Cervera quiere, estará en condiciones de ganar en todas las carreras y seguro meterá una presión muy grande sobre los pilotos de Yamaha, pero hay que tener muy claro que lo tendrá muy difícil por dos grandes motivos, que no son otros que tiene delante a dos grandes pilotos que están en un gran estado de forma. Valentino Rossi a sus 36 años está demostrando por qué es uno de los mejores pilotos de la historia y Jorge Lorenzo está a tan sólo 13 puntos del italiano y todos recordamos la gran segunda parte que hizo Jorge en la temporada pasada, por lo que la realidad es que lo tiene muy difícil, aunque cualquier cosa puede pasar. Lo único seguro es que vamos a vivir un espectáculo grandioso ya que Marc no se va a conformar y va a luchar por las victorias en todas las carreras que faltan y Jorge Lorenzo va a hacer lo posible por recortar los puntos que le separan de su compañero de equipo. Si Jorge logra ganar este mundial lo habrá hecho ante el mejor Valentino Rossi que he conocido, por lo que el mérito sería enorme. Y de Marc si logra recuperar 65 puntos se me acabarían los argumentos, por muchas cosas increíbles que le hayamos visto.

En Moto2 Zarco se aleja cada vez más de Tito Rabat. El piloto español ha tenido un fin de semana muy complicado después de la operación de clavícula sufrida hace una semana, en la última curva de circuito fue arrollado por el italiano Morbidelli y aunque no pudo terminar, afortunadamente no ha sufrido lesiones de gravedad y podrá correr en Indianápolis en perfectas condiciones. El que supo aprovechar el error de Morbidelli fue Álex Rins y a estas alturas del año ya ha conseguido subir al podio en cuatro ocasiones, por lo que a este ritmo podrá luchar por estar entre los tres primeros a final de temporada y ya suena como futuro piloto en un gran equipo de MotoGP para el 2017.

En Moto3 es sorprendente lo que está haciendo Danny Kent. El piloto británico está arrasando esta temporada y teniendo en cuenta el número de pilotos que luchan por subir al podio, el mérito es tremendo y si no ocurre nada extraño, será el Campeón del Mundo en la pequeña cilindrada. Inteligente carrera de Efren siguiendo a su compañero de equipo y eso hizo separarse del resto de pilotos.

Estamos a mitad de campeonato y podemos sacar varias conclusiones:

- La victoria de Márquez en Alemania confirma que nunca se ha ido. Si tiene todo a punto sigo pensando que es imbatible, pero no deben volver a equivocarse en la puesta a punto de la moto durante el invierto. Esto demuestra lo difícil que es mejorar una décima por vuelta.

- Gran mitad de temporada del equipo Movistar Yamaha. La temporada de Valentino Rossi es para quitarse el sombrero. Estoy seguro que nadie habría aguantado los últimos años tan duros de Valentino y a estas alturas de su vida con nueve títulos mundiales volver a luchar por un título demuestra lo grande que es. Sigue siendo el piloto con más aficionados en las gradas y eso es por algo. Y Jorge Lorenzo después de un comienzo complicado, ha conseguido cuatro victorias seguidas y ha logrado salvar Holanda y Alemania, estando a 13 puntos de su compañero de equipo. Todo puede pasar.

- Dani Pedrosa vuelve a estar delante y puede ser juez, pero lo ocurrido a principios de temporada le descarta para cualquier opción.

- Después de un gran principio de Ducati, está decepcionando en las últimas carreras.

- En Moto2 y Moto3 lo tenemos muy complicado ya que Zarco y Kent tienen una gran ventaja. Muy bien lo tiene que hacer Tito Rabat para optar al título y gran comienzo de temporada de Álex Rins. En moto3 como mucho podemos optar a algún podio de Efren Vázquez o Jorge Navarro, pero poco más. Los ciclos van y vienen y por eso siempre decía que nunca me cansaba de las victorias de los nuestros ya que tarde o temprano se acabaría. De todas formas, volverán las victorias en la pequeña cilindrada y en Moto2 y MotoGP tenemos pilotos muy jóvenes arriba, por lo que vamos a dar que hablar en el futuro.

Ahora vienen unas merecidas vacaciones, aunque seguiremos todos los domingos en Radioestadio del Motor todos los domingos, así que estar pendientes que seguro os contaremos cosas interesante. Buen verano amigos.