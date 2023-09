Álvaro Bautista: "El título está cerca, pero nunca hay que confiarse"

Álvaro Bautista venía como líder destacado del Mundial de Superbike y delante de la afición española quería brindar buenos resultados y dejar el campeonato sentenciado, pero el sábado pudo comprobar que por veterano que sea un piloto, es fácil cometer errores al tener dos caídas y que tus rivales se acerquen en la clasificación. Pero en la doble cita del domingo el líder ha dado un golpe encima de la mesa, con dos vitorias que a falta de dos citas deja el título al alcance de la mano.

Fin de semana con dos días muy diferentes

En general las sensaciones siempre han sido buenas, pero el sábado cometí un error en el sacacorchos cuando estaba líder y luego en la remontada volví a cometer otro error y me fui de nuevo al suelo. Una doble caída en una carrera no me acordaba y sinceramente no me quiero acordar, pero aprendes que por veterano que seas y buen ritmo que tengas, hay que saber gestionar bien las carreras ya que es muy fácil cometer un error. Nunca dejas de aprender.

Hemos podido comprobar que ha aprendido rápido la lección

La verdad es que estoy muy contento por cómo han ido las dos carreras del domingo. Hemos sabido resetear de lo ocurrido el sábado y en el warm up nos hemos centrado en volver a tener buenas sensaciones con la moto y estar preparado para la doble cita. En la Superpole Race he tenido una bonita lucha con Rea y Razgatlioglu, con un ritmo muy alto y con neumáticos distintos los tres, con una última vuelta muy buena en la que he sido capaz de adelantar a los tres.

En la carrera larga y con diferente temperatura las condiciones han cambiado mucho

Así es, la pista tenía menos agarre y el neumático trasero deslizaba mucho, por lo que forzaba más el neumático delantero. A mitad de carrera he notado como en varias ocasiones se me ha cerrado bastante de delante, pero he sabido administrar bien la ventaja que tenía sobre mis rivales y conseguir finalmente la segunda victoria del día. En general estoy muy contento de cómo ha ido todo, pero aprendes que por bien que vaya todo el viernes y en un circuito que me gusta, nunca hay que confiarse.

El piloto español Álvaro Bautista. | WorldSBK

La humildad es muy importante en todas las facetas de la vida incluida la competición

En un fin de semana en el que siempre se me ha dado bien y me gusta hemos tenido dos caídas en una carrera, por lo que hay que trabajar siempre con humildad, estar alerta en todo momento, sin pensar que la victoria va a ser fácil. Hay que pensar que hay que esforzarse siempre, trabajar mucho para estar lo más arriba posible

¿El sábado se hubiera conformado con un tercero visto lo visto?

Sinceramente no pienso en el campeonato ya que trato de estar lo más arriba posible. Si puedo luchar por un primero lo hacemos y si vemos que no podemos pasar del quinto, tratamos de terminar quintos. Mi objetivo es ir a carrera a carrera y conseguir el mejor resultado posible, que es lo que luego te hace conseguir los títulos. Está claro que estamos cerca y que hay que ir con cuidado, pero siempre tratando de quedar lo más adelante posible.

Es difícil no pensar en el campeonato cuando quedan dos citas para terminar la temporada

Lo principal es estar concentrado y tratar de dar siempre lo mejor de ti. Siempre he pensado que para conseguir un mundial tienes que ganar carreras y hacerlo bien. Está claro que vamos por el buen camino y que este fin de semana ha sido muy importante para nosotros ya que salimos con dos victorias de tres posibles y a falta de dos citas vamos por el buen camino, pero hasta que no se cruza la bandera de cuadros y matemáticamente eres campeón, puede pasar de todo así que lo mejor es seguir concentrados y pensar en la siguiente carrera.

Motorland siempre ha sido un circuito que te ha gustado mucho

El circuito es espectacular y es un trazado que le viene muy bien a mi estilo de pilotaje y a las características de mi moto. Pero aun así, el sábado me fui al suelo en dos ocasiones y aunque parezca repetitivo, esto demuestra que no te puedes confiar.

Había buen ambiente en las gradas y el paddock

Había más ambiente que otros años y el tiempo ha acompañado. Esta categoría te permite acceder al paddock y estar muy cerca de los pilotos y el aficionado agradece mucho eso. Además, es bonito ver como competimos con motos que los aficionados tienen en sus garajes. Y si además siempre me traes yogures y elaborados de pato de Santa Eulalia, es un placer venir aquí.