Álex Rins: "Estamos todavía lejos de las motos europeas, pero creo en el proyecto"

No son tiempos fáciles para las motos japonesas. A día de hoy, las marcas europeas están dominando en la categoría de MotoGP y, a pesar de las concesiones dadas, como un mayor número de neumáticos y mejores aerodinámicas, además de la posibilidad de disponer de los motores abiertos, en la primera parte de la temporada no se han visto mejoras considerables.

El piloto del equipo oficial de Yamaha, Álex Rins, llega a Motorland con la intención de seguir evolucionando la moto y espera dar un paso adelante después del test de Misano.

Después de un año sin carreras en Motorland, volvemos al circuito de casa.

"Es un Gran Premio especial y, para mí, es emocionante venir a Alcañiz, más aún porque el año pasado no se corrió y ya lo echábamos de menos. Además, cuenta con un asfalto nuevo, han mejorado algunos aspectos, y es un circuito extraordinario".

Parte de su infancia la ha pasado aquí.

"Es que me siento aragonés. Mis abuelos son de Valdealgorfa, como bien saben todos, y he pasado momentos muy buenos en la infancia, disfrutando de los veranos y muchos días con mis amigos y familia. Conozco muy bien la zona, ya que mi parte de aprendizaje en moto y preparación física fue aquí, incluso antes de que existiera Motorland, por lo que cuando vengo aquí siento una emoción muy especial".

El motivo por el que ahora no puedo venir como me gustaría es el calendario tan apretado que hay en MotoGP, sin apenas días libres durante el año una vez comienza la temporada.

Recuerdo un video suyo vestido de baturro celebrando el año de quintos en el pueblo.

"Fueron momentos muy bonitos y recuerdo esos años con mis amigos en la peña y las fiestas del pueblo. Ahora es mucho más complicado, ya que el nivel de competición exige otro ritmo de vida, y si añadimos que tengo familia, es difícil venir por esas fechas. Pero lo que puedo asegurar es que fueron momentos muy bonitos".

El pasado miércoles pudo estar en Valdealgorfa y grabar un video.

"Estuve allí con los compañeros de DAZN y me sentí muy querido. Es de agradecer que, en momentos tan duros, ya que llevamos años sin que salgan las cosas, notar el aprecio de la gente es algo de valorar. Desde luego, pasé una buena tarde en el pueblo".

Este año llega a Motorland no como desearía, ya que las motos japonesas no están al nivel de las europeas.

"Hemos estado haciendo un test en Misano hace poco y probamos muchas cosas, como la configuración del motor, aerodinámica y la electrónica. Aquí en Motorland estrenamos una nueva aerodinámica que nos gustó bastante. Pero hasta que no lo veamos en varios circuitos no acabaremos de sacar conclusiones. Hay que tener paciencia".

En 2027 habrá un nuevo reglamento, pero hasta esa fecha faltan dos años y medio.

"Es mucho tiempo y hay que reaccionar cuanto antes. Hoy en día estamos por debajo, y creo que no es por un solo motivo, ya que sufrimos mucho a la hora de entrar en curva, de encontrar el grip al salir de máximo ángulo, de salir rápidos. En resumen, es un conjunto de cosas que nos falta y que estamos intentando gestionar de la mejor manera posible. Creo en el proyecto y ellos creen en mí, pero sabemos que no vamos a encontrar el segundo y medio que nos falta en dos o tres carreras".

¿Cómo gestiona la paciencia un piloto del nivel de Fabio Quartararo y Álex Rins?

"A base de mucha paciencia y teniendo claro que tenemos detrás a una marca dándonos apoyo oficial y que, con el tiempo, seremos capaces entre todos de volver a estar arriba. Si añadimos que este año he estado lesionado y que todavía no estoy bien, la paciencia tiene que ser mayor".

Lo que va a estar animado es la próxima temporada con tanto cambio de pilotos.

"Creo que el test de Valencia va a ser muy animado, viendo a tanta gente cambiando de moto. Esperemos llegar allí con mejoras y estar más cerca".

El trazado de Motorland siempre le ha gustado.

"Es un trazado muy bonito, con una pista ancha, curvas de todo tipo y una recta larga detrás. Para mí, es una pista soñada y las instalaciones son de primer nivel. Tenemos una de las mejores instalaciones del mundo".

El jueves dio una vuelta con la bici inspeccionando la pista, pero hasta los entrenamientos del viernes no ha despejado la duda del asfalto.

"El asfalto no tenía mucho grip en su primer día. Se nota que no se ha rodado mucho y, fuera de la línea, patina y es complicado. Es algo que no es positivo para nosotros, ya que no podemos aprovechar bien el neumático, por lo que hay que seguir trabajando, ya que estamos muy lejos del mejor tiempo. Además, he tenido un problema con la moto uno y he tenido que coger la moto dos, con un plan inicial de hacer bastantes vueltas con el neumático medio para comprobar el número de vueltas que podíamos hacer, y a la segunda vuelta perdía mucho con la goma trasera. Vamos a ver si el sábado podemos darle la vuelta".

¿Ha notado una mejora de los entrenos de la mañana a la tarde?

"Al haber más neumático en pista, hemos notado una ligera mejora y estoy seguro de que el sábado mejorará todavía un poco más. De todas formas, es increíble cómo los demás son capaces de descolgarse tanto de la moto, de entrar tan rápido a la curva, siendo imposible para nosotros hasta el momento".

¿Le ha sorprendido el récord de Marc Márquez?

Más que el tiempo que ha hecho al final, me ha sorprendido lo rápido que ha sido capaz de rodar por la mañana, nada más salir, marcando un ritmo muy fuerte ante un asfalto nuevo.