Albert Costa, piloto del Mundial de Resistencia: "Es un sueño hecho realidad"

La carrera deportiva de Albert Costa ha estado llena de altos y de bajos. Después de su paso por las World Series de Renaul, demostrando un gran talento, su carrera deportiva se vio frenada por falta de recursos económicos, un mal que azota el automovilismo en los últimos años y del que el piloto español ha logrado ir superando. En el 2023 tendrá una gran oportunidad al competir en el Mundial de Resistencia.

¿Contento con el nuevo proyecto?

Mucho ya que en diciembre me veía otra vez algo desilusionado. Afortunadamente he podido cerrar el acuerdo con el Team Euro Interpol y en breve podré anunciar otro que hará de esta temporada 2023 un año completo de carreras. Una hora después de publicar la noticia ya tenía más de mil comentarios en las redes sociales y tanta muestra de cariño es algo que me ha hecho mucha ilusión. Al final el tener tanto apoyo en las redes sociales me sirve a la hora de negociar con patrocinadores y equipos.

El otoño habrá sido complicado ya que le habrá venido a la memoria aquellos años posteriores a las World Series en las que por falta de presupuesto no pudo seguir demostrando su talento.

Mi carrera deportiva ha sido un poco dura, con altibajos. Recuerdo mis éxitos con la 2.0 en la que logré ganar el campeonato y eso me hizo luego pasar a la 3.5, donde han competido pilotos que han estado en la F1. Allí gané carreras y luego ya no pude continuar por falta de presupuesto. Aquí siempre se ha dicho que hay que estar en el sillón adecuado y en el momento adecuado, pero para ello hace falta conseguir el presupuesto necesario, la tarea más difícil si vienes de familia humilde. Al finalizar mi etapa en las World Series, competí en otros lugares y al final estuve parado cuatro años, pero afortunadamente pude volver con el equipo Mild Freid, que luego cambiaron a Lamborghini, donde pasé a ser piloto oficial.

Fue una oportunidad de volver a las pistas, pero quizá se estaba quedando un poco estancado en su carrera deportiva

¡Exacto! Esta etapa con ellos ha sido bonita y me ha dado muy buen nombre dado que en ocasiones hemos conseguido buenos resultados, pero mi carrera se estaba quedando estancada. Al final no contaban conmigo para el proyecto de LMDh y veía que no estaba creciendo como me hubiese gustado, por lo que decidí irme en busca de nuevas oportunidades y al final, después de unos meses complicados y gracias en parte a la gestión de un buen amigo que tenía muchos contactos, he podido entrar en el WEC para pilotar un LMP2.

¿Tan complicado ha sido estos meses?

Si me dices hace un mes que habría llegado a este acuerdo te habría dicho que era prácticamente imposible. Es cierto que llamé a muchos equipos, pero todos pedían bastante dinero y les decía que yo era un piloto profesional y que era al contrario, tenía que ganar dinero ya que es mi vida.

Esto demuestra que hoy en día que el deporte del motor está pasando por un momento complicado.

Como decía antes, hay que estar en el momento y lugar adecuado, pero al final lo más importante es el dinero. Por poner un ejemplo, Daniil Kvyat es un piloto que estuvo en la Fórmula 1 va a competir en la MP2 pagando, por no decir mi compañero del año pasado que también va a pagar por competir este año. Con decir que el que ganó la Fórmula 2 el año pasado está con un patrocinador pagando para estar como piloto de pruebas en Aston Martin. Hace falta presupuestos muy grandes. Para competir en la F2 hace falta igual dos millones y medio de Euros y muchos deciden pagar la mitad por ir al WEC o en otras categorías. Se están cargando el mercado y es muy complicado que puedas vivir de esto.

Pero al final llegó su oportunidad

Cuando recibí la llamada me costó creerlo ya que después de tantos años siempre con el mismo problema, esta oportunidad me abre las puertas a competir en una categoría muy interesante. El Team Euro Interpol es un equipo todavía pequeño y muy joven, pero en dos años han progresado mucho, con nuevos ingenieros y creo que van en la dirección correcta. La semana pasada cuando estuve en la fábrica me quedé gratamente sorprendido ya que ellos quieren para dar un salto adelante y han decidido contratar a un piloto profesional y con la experiencia necesaria para seguir creciendo.

¿Cómo ha sido su primera toma de contacto con el equipo?

Hace escasos días estuve en Polonia y las impresiones fueron muy positivas. Ellos me dijeron que habían visto mi historial como piloto, incluso habían preguntado a otros pilotos como Antonio da Costa por decir uno y tenían claro que querían a un piloto rápido, con experiencia y que tuviera muchas ganas de hacerlo bien y generar un buen ambiente dentro del equipo. En resumen, querían un buen jugador de equipo. Yo llevé una libreta con muchas preguntas y vi que estoy en un equipo muy profesional, con un grupo de ingenieros muy buenos que han fichado de otras marcas. y que están poniendo medios para lograr ser competitivos. Si tuviera que resumirlo diría que tienen mucho hambre y ganas de ganar. Tienen un simulador muy bueno y las impresiones después de mi visita ha sido muy por encima de lo que me esperaba en un principio.

¿Cómo ves la categoría en la que vas a competir este año?

El WEC es el campeonato de resistencia más importante del mundo. Cuando a los aficionados o gente que no conoce mucho el mundo de las cuatro ruedas les dices que es el campeonato donde corres las 24 horas de Le Mans ya ven que estás en una categoría importante. Desde luego no es la Fórmula 1, pero sin duda estás ante una gran oportunidad. Creo que competir en las 24 horas es el sueño de cualquier piloto y será un momento muy especial ya que además competiré con prototipos, en la categoría de LMP2 que está justo por debajo de las LMDh, pero que hasta el año pasado lograron muy buenos resultados. Es un coche que es casi derivados de un fórmula, que alcanza los 330 km/h en la recta y creo que lo vamos a hacer muy bien.

¿Qué plan de trabajo tiene y cuándo comienza la temporada?

Ahora estoy con la preparación física y muy concentrado en este año. El 17 de marzo es la primera carrera con las mil millas de Sebring, en un circuito nuevo para mí, pero seguro será un gran fin de semana.

Ha dicho que en breve dará a conocer otro proyecto interesante

En pocos días podré anunciarlo, pero sin duda será el complemento perfecto a una temporada que se presenta ilusionante.