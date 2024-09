Adrián Huertas: "Este año contamos con todo para ser Campeón del Mundo"

Adrián Huertas está realizando un gran año en la categoría de Supersport. Después de una grave lesión la temporada anterior en Australia, logró recuperarse y demostrar que era un piloto con un gran potencial. Tras un gran final de temporada, fichó por el equipo oficial de Ducati para el 2024 y a falta de dos citas para terminar, tiene una gran ventaja sobre el segundo clasificado.

¿Qué valoración hace de la temporada?

El balance es muy positivo, ya que llegamos a Motorland con 14 podios y 9 victorias. Estoy muy contento de cómo estamos afrontando el año, noto que estoy creciendo como persona y como piloto y eso es muy importante. La suma de todo hace que esté ganando muchas carreras y consiguiendo muchos podios.

En su primer fin de semana con Ducati consiguió un tercer puesto en Australia ¿Fue un podio especial después de lo sucedido el año anterior?

Fue sin lugar a duda el fin de semana más positivo del año, ya que después de sufrir allí una grave caída que casi me cuesta mi carrera deportiva, llegar allí y hacer un podio significó mucho para mí. Ahora un tercer puesto puede no saber a tanto, pero en aquel momento fue muy importante.

Después vino Montmeló y allí consiguió su primera victoria

Poco a poco la temporada fue a más y ya en la segunda cita de la temporada conseguimos la primera victoria. Australia fue clave para ver que todo estaba en su sitio y a partir de ahí todo fue a más. Estaba claro que este año tengo todo para luchar por el campeonato y poco a poco se han ido consiguiendo los resultados.

Prueba de ello que en Países Bajos volvió a ganar y después vinieron seis victorias consecutivas ¿Esa racha ha sido clave para el campeonato?

Ha sido el momento de la temporada en el que marcamos mucho la diferencia. Por el tipo de circuito, eran trazados que me venían muy bien, con el equipo logramos entendernos muy bien y logramos un pleno de victorias. Luego es cierto que te acostumbras a ganar y cuando no logras ganar te sabe un poco mal, pero conseguir seis victorias seguidas no es nada fácil, por lo que estamos muy contentos.

En Magny Cours y en Cremona tuvo más dificultades, aunque finalmente logró en el trazado italiano ganar el domingo ¿Llegó a usar la calculadora en esas dos carreras pensando en el campeonato?

No suelo pensar mucho en eso, aunque quizás en la primera de Cremona pensé un poco más en el campeonato. Al final la calculadora tiene que estar guardada y pensar carrera a carrera, que es donde consigo los mejores resultados. Si al final hay que usarla en algún momento determinado ya veremos, pero de momento vamos a pensar en el día a día y ahora toca las carreras de este fin de semana en Alcañiz.

Adrián Huertas, piloto de Ducati en el Mundial de Supoersport | aruba.it

¿Qué ha supuesto para usted la llegada al equipo oficial de Ducati?

Después de la grave lesión de 2023 logramos hacer una buena segunda parte de la temporada y cuando un equipo como el oficial de Ducati te ofrece correr con ellos es algo muy importante para la carrera deportiva de un piloto como yo. Ahora cuento con las armas necesarias para luchar por el campeonato y prueba de ello son los resultados que hemos obtenido, siendo los líderes del mundial a estas alturas.

Llega a Motorland a un circuito que conoce muy bien ¿Qué le parece el trazado y las instalaciones?

Es un circuito increíble, con un gran trazado que ha sido reasfaltado, con curvas de todo tipo y las instalaciones son magníficas. Con el nuevo asfalto quizás falta un poco de tiempo a que se asiente todo bien y haya más goma en la pista, pero, por otra parte, han desaparecido los pequeños baches que había por el paso de los años. En general las sensaciones son buenas y es un circuito en el que se disfruta mucho y me siento como en casa.

¿Qué valoración hace del fin de semana en Alcañiz?

En los primeros entrenos nos hemos centrado en la puesta a punto de cara a las carreras, siendo por la tarde cuando hemos dado un paso adelante, encontrando cositas que han mejorado las sensaciones considerablemente y al final, aunque no era nuestro objetivo principal, conseguimos el mejor tiempo. En la carrera del sábado logramos una brillante victoria, aunque el domingo terminamos un poco más retrasados, terminando quintos. Al final, tenemos 41 puntos de ventaja sobre el segundo clasificado, por lo que salimos con una buena ventaja a falta de Estoril y Jerez.

Usted fue Campeón del Mundo de Supersport 300 en 2021 y este año es el máximo favorito para ganar en Supersport. Por esta vía de competición es más complicado correr en MotoGP o Moto2, pero si un piloto es rápido se puede conseguir.

No cabe duda de que es más complicado, ya que lo normal es que la mayoría de los pilotos que compiten en Moto2 suben después de estar en Moto3, pero si eres muy rápido y eres joven como es mi caso, siempre salen oportunidades.

Manuel González, Augusto Fernández o usted al año que viene son ejemplos de que se puede pasar de este formato de Superbike al de MotoGP

Yo soy un ejemplo de ello, ya que he ido creciendo desde la 300, hasta llegar a ser Campeón del Mundo y ahora voy líder de la 600, por lo que se puede. Además, he aprendido mucho y puedo asegurar que ahora mismo soy un piloto preparado para dar el salto. Esperemos antes de ir al Mundial de Moto2 poder ganar el título y así despedirme de este campeonato por todo lo alto

Ganar un mundial, sea en la categoría que sea siempre es importante ¿Qué sintió al ganar el de 300?

Lo primero que tengo que decir es que ser Campeón del Mundo es muy difícil, sea en la competición y categoría que sea. Es algo que hay que dejarlo muy claro y por poner un ejemplo, este año creo que la categoría de Supersport cuenta con uno de los mejores niveles de los últimos años, por lo que todavía hace más complicado ganar y lograr el título. Si logro el título me va a saber todavía más a gloria ya que el nivel de mis rivales es muy alto, se está rodando muy rápido y eso hace que la satisfacción de ir líder sea más alta.

¿Le gustaría ser Campeón del Mundo delante de la afición española?

Sinceramente, lo importante es ganar el campeonato y si lo logramos en Estoril sería fantástico. Si no lo conseguimos, todavía queda Jerez y delante de la afición española sería algo increíble, consiguiendo irme por la puerta grande, dejando un gran legado a un campeonato que me ha dado tanto.