El Málaga sueña con Europa a costa de un Córdoba que se hunde cada vez más

El Málaga deja agonizante al Córdoba, que tuvo sus opciones, con el triunfo por 2-0 con goles de Juanmi y Amrabat, y sueña con clasificarse para una competición europea.



El conjunto cordobés salió mandando y dominando sin apreciar que era el colista de la competición ante un Málaga, desubicado y sin encontrar su sitio en el campo, aunque a medida que iban pasando los minutos se reencontraba con su juego veloz por las bandas.



El tiempo transcurría y el balón empezaba a rondar por el área cordobesista. Un disparo del delantero Juanmi, fue el primer aviso. El Córdoba tampoco se inquietaba excesivamente y seguía con su ritmo pausado y de golpeo hacia los dos puntas Bebé y Ghilas.



El Málaga no podía con el entramado defensivo del Córdoba al no estar muy preciso, sobre todo en el segundo pase, pero lo intentaba con lanzamientos lejanos de Horta y de Rosales. El encuentro era monótono y aburrido, pero en un minuto se fraguaron las dos jugadas más importantes.



Disparo al poste del lateral izquierdo costamarfileño del Málaga Boka y, seguidamente, pase de Bebé a Ghilas, que solo delante de Carlos Kameni, no supo definir por la gran intervención del guardameta, que le adivinó la intención.



Era el minuto 26, y a partir de ahí, el Málaga, con el aviso del Córdoba, se fue con más intención hacia el área rival, quien salía rápido al contragolpe con la velocidad de Ghilas y Bebé.



Horta pudo adelantar al Málaga en una acción veloz por la izquierda, tras un fallo de Luso, pero su decisión fue disparar en vez de pasar cuando había tres compañeros esperando el balón en el punto de penalti.



El marcador no se movió en la primera parte, con dos ocasiones claras, una para cada equipo, con un Málaga dominador, pero sin definición.



El Málaga empezó la segunda parte muy enchufado, presionando arriba y avisando hasta que llegó un pase de Castillejo desde la frontal del área a Juanmi, que estaba algo más adelantado que la línea defensiva, y a la salida de Saizar, empujó el balón con su pierna derecha entrando pegado al poste izquierdo de la portería.



El Córdoba con el delantero Florín en el campo por Ekeng, no se descompuso y buscó con varios centros laterales el gol del empate. El Málaga bajó la presión en algunos instantes, aunque el partido lo controlaba con el centrocampista Sergi Darder, a su antojo.



Sin embargo, el Córdoba también llevó peligro apoyado en la rapidez de Florín, Ghilas y Bebé, y a punto estuvo de empatar en un pase del primero a Krhin, cuyo remate dentro del área grande lo sacó en la misma línea de gol Weligton.



Herido, el equipo cordobés estaba siendo muy peligroso con un Málaga partido en el centro del campo, con muchas lagunas y huecos. Cuando el conjunto malaguista pudo frenar el ímpetu visitante, el partido entró en un momento anodino.



Despertó a la grada un lanzamiento desde 30 metros del portugués Ricardo Horta, que se estrelló en el larguero en el minuto 80 y volvió a rugir con el segundo gol del Málaga, tras un disparo raso y pegado al poste derecho del holandés de origen marroquí Nordin Amrabat.



Luis Alberto tuvo el tercero en una contra que finalizó mal el centrocampista del Málaga con un disparo al lateral de la red. Al final 2-0, uno sueña con Europa, el otro, tiene cada vez más complicada la permamencia.