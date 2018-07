Luis Enrique: "No nos hemos marcado el objetivo de ser líderes antes del Clásico"

El entrenador del Barcelona, Luis Enrique Martínez, ha asegurado este sábado que "no es un objetivo ser líderes antes del clásico" que su equipo [[LINK:INTERNO||||||disputará el próximo 22 de marzo]] ante el Real Madrid, ya que considera que la Liga no se decidirá hasta las últimas jornadas.



Antes del duelo contra el Levante -"un partido trampa", ha dicho-, el técnico asturiano ha señalado que su equipo no piensa en la eliminatoria de octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester City y ha señalado que la prioridad es sumar puntos en el campeonato doméstico.

"No veo a un equipo que tenga un ataque posicional como el nuestro"

"No sabría decir qué importancia tiene recuperar el liderato antes del clásico. El campeonato va a seguir siendo igualado como el del año pasado. No nos hemos marcado el objetivo de ser líderes antes del clásico", ha resaltado.



Recibe mañana el Barcelona la visita del Levante, un equipo del que Luis Enrique no se fía, a pesar de su situación delicada en la clasificación.



"Es un partido ante un rival inmerso en la lucha por el descenso. No me fío de ningún equipo que esta en esta posición. Es un partido trampa. Ojalá podemos estar al mismo nivel de intensidad, de efectividad, pero nos va a costar, porque tienen un nivel físico destacable", ha agregado.



Es consciente Luis Enrique que los valencianos se encerrarán en defensa, por lo que la circulación del balón deberá ser rápida para sorprenderlos. En este sentido y, a pesar de que en las últimas jornadas el Barcelona ha destacado por su verticalidad ofensiva, ha enfatizado que su equipo sigue contando con el "mejor ataque posicional del mundo".



"No veo a un equipo que tenga un ataque posicional como el nuestro. Otra cosa es que haya partidos en los que se atragante por el trabajo del rival. El ataque posicional es la fase del juego que más trabajamos porque es la que más se repite durante los partidos", ha añadido.



Luis Enrique también ha sido preguntado por la [[LINK:INTERNO||||||destitución del técnico del filial, Eusebio Sacristán]], y la imputación de Josep Maria Bartomeu, quien [[LINK:INTERNO||||||ayer declaró ante la Audiencia Nacional]] por el 'caso Neymar'.

"Estar imputado no significa nada malo"

Sobre la destitución del técnico vallisoletano, Luis Enrique se ha mostrado contrariado con la decisión: "No me gusta que se destituyan a lo entrenadores. Eusebio hizo un gran trabajo en los últimos tres años y medio. Es un entrenador de alto nivel. Por desgracia en algún momento te destituyen, pero el que puede dar esta explicación es el presidente".



Luis Enrique ha querido sacarle transcendencia a la declaración en la Audiencia Nacional de Bartomeu como imputado por un fraude fiscal.



"Estar imputado no significa nada malo", ha dicho.



Otra de las novedades de la pasada semana fue la creación de una comisión deportiva formada por Carles Rexach, Ariedo Braida, y los directivos Jordi Mestre y Javier Bordas, con quienes Luis Enrique aun no se ha podido reunir ya que lo que ocupa su tiempo "son los entrenamientos y los partidos", ha concluido.