Luis Enrique: "En cuanto empatemos o perdamos, habrá de nuevo 'fiesta'"

"En cuanto empatemos o perdamos, habrá de nuevo 'fiesta'", ha señalado hoy en la conferencia de prensa previa al partido contra el Deportivo, que disputará mañana en Riazor (19:00 horas), en el que los barcelonistas esperan romper una racha negativa fuera del Camp Nou, aunque el choque en Galicia viene precedido de un gran resultado contra el Atlético de Madrid (3-1) y acompañado de buen juego.

Luis Enrique ha lanzado este mensaje dando a entender que en el barcelonismo aún no se está seguro de las posibilidades del equipo del asturiano, dado que entiende que la exigencia de victorias sin tropiezos puede generar un nuevo episodio de tensión como el que creció tras la derrota en Anoeta, que costó el puesto a Andoni Zubizarreta, se descubrió la mala relación entre el técnico y Messi, y el presidente, Josep Maria Bartomeu, acabó adelantando las elecciones.

Para el partido de mañana en Riazor, Luis Enrique podrá contar con Neymar y queda a la espera de saber si Xavi recibe mañana el alta médica.

Inmerso en un calendario intenso por la exigencia de la Copa del Rey, que en los últimos años se ha asentado entre semana durante el mes de enero, el preparador barcelonista ha reconocido que le gustaría disponer de periodos más amplios "para planificar y hacer ciclos de trabajo más largos", por lo que considera que entre semanas estresantes y de menos carga de trabajo "no hay color".

Luis Enrique considera que sus jugadores deberán buscar la motivación en este enero tan cargado simplemente focalizando su atención "en el siguiente partido, y ese es el de mañana contra el Deportivo. Es la mejor manera de concentrarse", a la vez que se ha negado a hablar del choque del miércoles contra el Atlético de Madrid, en la ida de los cuartos de final de la Copa del Rey.

Cuando se le ha preguntado las ventajas que él considera tener un once tipo o utilizar las rotaciones, ha sentenciado: "¿Tengo un once tipo? Pues pregúntale al que lo tenga. Allí donde he estado siempre he pensado que somos más fuertes teniendo a veinte jugadores disponibles. A la larga, beneficia cuando hay una temporada tan cargada. Es mi manera de pensar".

El preparador barcelonista se ha congratulado de la primera vuelta del Barcelona, que finalizará mañana en A Coruña, porque siente que los objetivo mínimos del equipo los ha conseguido, como estar en el periodo enero-febrero disputando todos los torneos y con opción de ganarlos. Además, ha destacado que existe "un mínimo común denominador" en el Barcelona que no es otro que el "salir a ganar siempre los partidos" y el de "tener actitud" para ir a por ellos.

Finalmente, ha lamentado que no pueda darle todo los minutos que quisiera al joven Munir y que por ello ha decidido enviarlo por ahora el filial "para que recupere los minutos" que no puede disfrutar en el primer equipo.