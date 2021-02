Lucas Eguibar hace historia y se proclama campeón del mundo de snowboard cross

LEER MÁS El surrealista momento en el que una aficionada le dedica una peineta a Nadal en pleno partido en Australia

Lucas Eguibar ha hecho historia al convertirse en el nuevo campeón del mundo de snowboard en boardercross. El español se ha llevado el oro por delante del austriaco Alessandro Hämmerle y del canadiense Eliot Grondin, en un final de infarto que ha necesitado de la ayuda de la fotofinish para determinar el oro de Eguibar.

El snowboarder guipuzcoano ha ganado la prueba disputada en la estación sueca de Idre Fjäll, en Suecia, sabía que el oro era un resultado realista como ha manifestado tras la prueba: "Llevo muchos años luchando por un resultado como éste, casi desde los Mundiales Sierra Nevada", ha asegurado Lucas Eguibar, en referencia a su medalla de plata en los mundiales que se disputaron en Sierra Nevada en el 2017, y los celebrados en EEUU hace dos años dónde se quedó con el amargo sabor del cuarto puesto.

"No sé ni que decir no me acuerdo de nada, estoy como soñando. He visto que los que llevaba atrás iban muy rápido, pero he dicho piensa en ti mismo y tira", aseguraba Eguíbar que ya tiene las miras puestas en los Juegos Olímpicos de Invierno del próximo año: "No tengo palabras, me duelen mucho las piernas pero estoy soñando. Ojalá sea un aperitivo de lo que viene el año que viene".

Primeras felicitaciones a Eguibar

Ya le han llegado las primeras felicitaciones como la de la Secretaria de Estado para el Deporte, Irene Lozano, o la Real Sociedad. El club donostiarra celebraba el triunfo de su paisano en su cuenta de Twitter: "Zorionak al donostiarra Lucas Eguibar. ¡Campeón del Mundo!"