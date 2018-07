Bruno Hortelano: "Tengo la carrera de Río en la cabeza"

JJ.OO | AÚN NO HA DECIDIDO EN QUE MODALIDAD PARTICIPARÁ

El velocista español ha declarado que ya se ha acostumbrado al torbellino en el que se ha convertido su carrera deportiva en estos dos últimos meses, después de batir dos veces el récord de España de 100 metros, en 10.08 y 10.06 segundos, y otras dos el de 200 metros con 20.30 y 20.18 segundos respectivamente.

"Llevaba tanto tiempo con la mirada fija en esta situación que no tengo la sensación de sorpresa. Me lo imaginaba todo tal como está siendo, después de años de trabajo y de sacrificio", declaraba el atleta nacido en Australia y residente en Estados Unidos previo paso por Canadá, en una vida hasta ahora errante por la profesión de sus padres, biólogos moleculares.

Hortelano minimiza, por tanto, el riesgo de no tener los pies en el suelo. "Aunque a veces me veo en condiciones de volar sobre la pisa, estoy bien, tranquilo, porque para mí todo esto no ha sido una sorpresa, sino el fruto de un trabajo concienzudo y de un paciente aprendizaje".

"Hace cuatro años ya intenté llegar al nivel que tengo ahora, pero me faltaba base, y luego he tenido lesiones que me han impedido sacar a la pista el trabajo de los entrenamientos. Progresaba bien, pero había algo que me impidió extraer todo el fruto a los entrenamientos", destacaba el doble plusmarquista español.

También declaró que si tuviera que elegir entre sus dos plusmarcas nacionales de 100 metros se quedaría con la primera (10.08 segundos) ya que "En las semifinales del mitin de Moratalaz (Madrid) sentí mayor sensación de plenitud, de naturalidad porque estaba descansado. Luego, en la final, aunque hice mejor marca (10.06) ya me encontré más pesado, pero hice una buena salida y tenía los músculos bien calientes" recordaba Hortelano.

A pesar de quedar poco más de una semana para que den comienzo los Juegos Olímpicos Bruno Hortelano aún no tiene claro en que modalidad participará: "La semana que viene volamos a Río y allí habrá que descansar, sobre todo, y dar los últimos toques a la preparación. Todavía no he decidido qué prueba haré, el 100 o el 200. Elegiré la próxima semana y lo haré público varios días antes" explicaba el velocista.

Algo que tampoco amilana al siete veces internacional con el equipo español son las condiciones meteorológicas brasileñas. "Me parece un problema menor, y además y tengo visualizado todo. Tengo la carrera de Río en la cabeza", indicaba. "Para poder hacerlo han sido clave dos cosas: primero, que ya he competido en esa misma pista este año, en el campeonato Iberoamericano (plata en 200 con 20.48 y cuarto con el relevo 4x100), y segundo, que ya he competido con los grandes, en la reunión de Londres".

Tampoco se mostró preocupado por el virus Zika:"No estoy del todo preocupado por el zika. Desde luego que voy a tomar todas las precauciones necesarias, pero en lo que voy a estar centrado es en lo mío, en mi carrera. Esta misma semana decidiré qué distancia hago". Para Hortelano, hay ciertas diferencias entre una y otra prueba, además de la distancia. "No es que haya que tener mas inteligencia para correr el 200, pero sí más experiencia para dosificar las fuerzas a lo largo del recorrido. En el 100 sales a tope desde el principio y eso es todo".

El pasado 22 de julio, Hortelano tuvo la oportunidad de codearse con los grandes velocistas mundiales entre los que se encontraba el mejor de la historia, el jamaicano Usain Bolt, que ganó la carrera con un tiempo de 19.89 segundos. Ningún participante mas bajó de los 20 segundos. Hortelano llegó cuarto con nuevo récord de España (20.18), demostrando que en ningún momento se dejó amedrentar por el nombre de sus compañeros de carrera. "Bolt solo me sacó 3 décimas, pero impresiona, en efecto, no sólo por su historial, sino porque es físicamente muy grande", recordaba.

Para Bruno los récords nacionales de 100 y de 200 que ha logrado este año "tienen el mismo valor emocional" y no le preocupa el valor estadístico: "Habría que ver las tablas húngaras para ver cuál tiene más categoría, pero para mí tienen el mismo valor".

Por último,Hortelano, graduado en Ingeniería Biológica especializado en Biomédica, se tomará una pausa de dos años en sus estudios. Obtuvo un 9,5 en la nota de acceso a la carrera de Medicina, pero no empezará a cursarla hasta dentro de dos años. "Ahora voy a dedicarme por completo al atletismo" finalizaba el atleta del Playas de Castellón.