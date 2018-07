Nadal: "Para mi interior, esto tiene un mérito muy grande"

"Hace 25 días estaba sin entrenar. En casa. No podía pegar de derecha. No podía imaginar nada esto. Soñaba con poder competir algo y llevar la bandera de mi país. No quería renunciar a esto pero tampoco a llevar la bandera y no competir", explicó Nadal.

"Se tomo la decisión de jugar el individual a última hora. Y las cosas han salido muy bien. El individual, mañana ante Del Potro, estoy en una desventaja clara ante uno de los mejores jugadores del mundo. Para mí interior tiene un mérito muy grande estar en semifinales y con una medalla", subrayó el tenista español.

"He llegado a esto sin entrenar; solo he entrenado aquí y dos días en Mallorca, esto tiene un mérito enorme para mí. No he podido representar a mi país todo lo que he querido pero cada vez que lo hago me siento bien y feliz", subrayó el tenista español con la medalla de oro colgada al cuello.

Rafael Nadal explicó como han logrado suplir, junto a Marc López, a parejas más preparadas y con más experiencia en el circuito. "Con intensidad, con ilusión".

"Marc y yo no hemos jugado últimamente mucho porque Marc se ha afianzado con Marcel Granollers y Feliciano López como una de las mejores doblistas del mundo. Nos fallan los automatismos pero lo suplimos con intensidad", relató Nadal, que se mostró exultante. "Estoy feliz por jugar con mi mejor amigo y en un momento único", concluyó.