Jonathas acerca la salvación para el Elche

Un gol del brasileño Jonathas de Jesús en la primera parte fue suficiente para que el Elche tumbase a la Real Sociedad (1-0) y dé un paso de gigante en sus aspiraciones de lograr la permanencia.



El equipo ilicitano apenas sufrió para doblegar a una Real Sociedad que sólo inquietó durante unos minutos del primer periodo y que, paradójicamente, fue a menos tras la apuesta ofensiva realizada por su entrenador en el segundo tiempo.



El Elche afrontó los primeros minutos del partido con más intensidad que la Real. El equipo ilicitano era consciente de que, tras los resultados de una jornada, la victoria era un paso de gigante en sus aspiraciones de salvación.



El conjunto de Moyes, sin embargo, supo enfriar el acelerón inicial del equipo local en los primeros compases del partido. El encuentro se rompió de forma inesperada a favor del Elche a los 18 minutos. Un resbalón de Bergara, presionado en la salida del balón por Mosquera, permitió a Jonathas controlar el esférico en la frontal del área y batir a Rulli con un disparo ajustado.



El brasileño, máximo goleador del Elche con diez dianas, celebró el gol con rabia ya que le permitió romper una mala racha de más de dos meses sin ver portería. El tanto del equipo ilicitano despertó definitivamente a la Real Sociedad, poco activa en ataque hasta ese momento.



El conjunto de Moyes tomó el mando del juego y comenzó a asomarse al área de Tyton, sobre todo por su banda izquierda. Xabi Prieto tuvo la opción de igualar el partido tras recoger un balón cruzado de lado a lado del área, pero el remate del donostiarra no encontró portería.



El Elche sufrió sin el balón y se limitó a esperar atrás la llegada del descanso mientras la Real Sociedad seguía tejiendo el juego en la medular. Canales fue de lo mejor del equipo vasco, pero las acciones desequilibrantes del cántabro por su banda no encontraron nunca remate.



Tras el descanso, el Elche logró equilibrar el juego y dispuso de alguna ocasión para aumentar su ventaja, siempre con el brasileño Jonathas como protagonista. David Moyes decidió intervenir en el partido con un doble cambio ofensivo.



El técnico dio entrada a Aguirretxe y Carlos Vela por Canales y Bergara, respectivamente. Sin embargo, y pese a la doble amenaza, el Elche se sintió más cómodo en la medular, donde pudo manejar el partido a su ritmo y contragolpear con peligro.



Pasalic tuvo una buena opción para marcar tras una gran acción personal de Jonathas , pero no acertó con su remate ante Rulli y su equipo tuvo que sufrir hasta el final, aunque más por lo ajustado del marcador que por el juego de la Real, para sumar un triunfo con sabor a permanencia.