Iker Casillas: "No creo que esté en el peor momento de mi carrera"

El guardameta del Real Madrid reconoce que no ha estado "a la altura" en sus últimos partidos pero descarta que pase por su peor momento desde juega en el conjunto blanco. "Quizás no he estado a la altura a la que he acostumbrado a la gente, pero son cosas que pasan en los partidos", admitió Casillas.

Iker Casillas, capitán del Real Madrid, descartó que esté viviendo el peor momento de su carrera, pero, en la víspera de la final de la Supercopa de Europa ante el Sevilla, admitió que no ha estado "a la altura" en sus últimos partidos.



"No creo que esté en el peor momento de mi carrera, a veces con tantos partidos tienes momentos buenos y otros malos. Todo es temporal", aseguró en una rueda de prensa.



Casillas hizo autocrítica pensando en la final de Liga de Campeones, el Mundial con España y el inicio de pretemporada.



"Quizás no he estado a la altura a la que he acostumbrado a la gente, pero son cosas que pasan en los partidos. Hay que reconocer que no he estado a mi mejor nivel en los últimos partidos con el Real Madrid y la selección española, pero he tenido peores momentos en mi carrera deportiva que he analizado y he convertido en buenos", afirmó.



"Para nada me siento maltratado, es más, siempre me ha tratado fenomenal. Lo que tengo que hacer es trabajar para ganarme un puesto en el once. Hay que saber aguantar la presión. Siempre estás expuesto a la crítica y cada año te exigen más que el anterior pese a lo que hayas ganado", concluyó Casillas.