Gerard Descarrega: "Lo he pasado muy mal y esto oro compensa todo"

Gerard Descarrega y su guía Guillermo Rojo han revalidado su título paralímpico en los 400 metros T11 (personas ciegas) en el Estadio Olímpico de Tokio. El catalán junto a su guía Guillermo Rojo se han impuesto en una apretada prueba en la que tras cruzar la meta han liberado toda la tensión contenida durante años.

"Hemos hecho la carrera perfecta y es que esto es mucho sacrificio. Después de la pandemia, cada uno por su lado. Hemos tenido cambio de ciudad, una operación, cambio de entrenador, mucha incertidumbre, de no tener las cosas claras. Gerard le ha echado huevos a la vida", aseguran.

Gerard explica que no lo ha pasado bien: "No han sido años fáciles, lo pasé mal en la pandemia. Me fui con mi chica y mi hija a Sevilla. He tenido meses de vomitar dos tres meses a la semana. Que salga bien a la hora de la verdad lo compensa todo"