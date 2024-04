Yuste: "Xavi sigue porque está muy ilusionado con el proyecto"

LEER MÁS El Barcelona confirma la continuidad de Xavi hasta junio de 2025

"Sencillamente es esto", dijo a los periodistas después de una reunión entre la comisión deportiva y el propio entrenador en el domicilio particular de Joan Laporta que se prolongó durante más de cuatro horas. "Mañana el presidente dará más detalles. Hay unanimidad en la directiva", dijo Yuste, quien aseguró que el Barcelona "nunca" había buscado a otro entrenador para dirigir el proyecto deportivo: "Siempre fue Xavi la opción" .

"No hemos hablado de fichajes. Es algo que no dependerá de Xavi, sino de la parte económica del club, de conseguir el fair play necesario para intentar conseguir lo máximo (el 1-1) y en ello estamos", insistió el vicepresidente deportivo. Yuste comentó que no habían hablado de "condiciones" con Xavi para que continuara al frente del equipo. "Hemos hablado del proyecto, de lo que necesita el Barça para continuar dándole ilusión a los socios", afirmó.

Preguntado sobre qué razones había dado el entrenador a la cúpula directiva para cambiar de opinión, después de que a finales de enero anunciara su marcha a la conclusión de la temporada, Yuste insistió en la insistencia de un proyecto. "Un proyecto que él quiere desarrollar, quiere continuar con este proyecto, un proyecto que está forjado en base a los jóvenes que están subiendo. También Xavi ha detectado una ilusión por parte de la masa social del club en estos cuartos de final de la Champions y esto le da una fuerza enorme para continuar con todos nosotros", dijo.

El vicepresidente deportivo, que calificó a Xavi como "un tío que los tiene muy bien puestos", insistió en que ahora el equipo tiene que competir hasta el final de la la Liga porque "mientras hay vida hay esperanza" y desea que Xavi "sea el entrenador en el Nuevo Camp Nou. Con Xavi hay amistad, somos muy culers. Queremos volver a hacer historia y la haremos", indicó Yuste, quien confirmó que el director deportivo, Anderson da Souza 'Deco', confía en Xavi al cien por cien. "Perder debe tener consecuencias, sí, pero con matices. Hemos competido y se ha mejorado el juego", añadió el directivo encargado del área deportiva.