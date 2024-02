Xavi: "No tiene lógica jugar mañana"

"Hablamos demasiado en rueda de prensa y es momento de actuar. El equipo ha tenido una reacción muy buena y ahora es momento de no fallar en ningún partido si queremos optar a ganar la 'Champions' y LaLiga. Mañana es otra final, con 3 puntos importantísimos para seguir en la carrera", aseguró en rueda de prensa.

Por ello cree que es un partido "muy importante" ante un Getafe "muy bien entrenado y preparado" por José Bordalás. "Tienen jugadores siempre agresivos, bien entendida la palabra agresivos. Para mí no es un equipo defensivo, es un equipo valiente que aprieta arriba y con línea defensiva adelantada. Ha puntuado en el Metropolitano, saca rendimiento a sus futbolistas y es un rival complicado pero son tres puntos muy importantes en la lucha hacia el título de Liga", reiteró.

Además, Xavi aseguró que no bajarán los brazos y menos tras recortar puntos a Real Madrid y Girona en la anterior jornada. "En LaLiga, mientras podamos de forma matemática, lucharemos. Sacamos tres puntos al Girona y dos al Real Madrid. Cada semana es una historia diferente, lo que no podemos hacer es fallar nosotros y menos en casa. No tiramos la toalla por ganar LaLiga pero sabemos que está complicado", reconoció.

"Hubiera sido mucho mejor poner el partido el domingo o el lunes pero nos ha tocado este horario y no es excusa. Competiremos e intentaremos sumar los 3 puntos", señaló Xavi al respecto del calendario.

En cuanto a Robert Lewandowski y su reciente mejora de cara a gol, aseguró que es cosa del equipo. "Lo de Robert es consecuencia de la mejora del equipo, por eso tiene más ocasiones de gol y está mejor posicionado. Atacamos y defendemos más ordenados. Robert ha tenido más efectividad y es fruto de que estamos mejor y más intensos", apuntó.

Por otro lado, preguntado por su relevo en el banquillo 'culer', aseguró que sería mejor dar continuidad al 'ADN Barça'. "Para mí el nuevo entrenador debería tener continuidad en el ADN barcelonista que tenemos todos dentro. Pero no puedo dar nombres, evidentemente", aportó.